РФ атаковала Украину ракетами и 164 дронами — обезврежено 136 целей

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 17-18 октября российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села тремя зенитными управляемыми ракетами С-300, а также 164 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Силы ПВО объявили результаты своей работы

Новое воздушное нападение российские оккупанты начали в 19:00 17 октября.

На этот раз дроны и ракеты летели по направлениям: Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ.

Следует также отметить, что около 100 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 136 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Поделиться

Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.