РФ атакувала Україну ракетами й 164 дронами — знешкоджено 136 цілей

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що протягом ночі 17-18 жовтня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села трьома зенітними керованими ракетами С-300, а також 164 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Ворожі цілі збивали на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
- Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях.
Сили ППО оголосили результати своєї роботи
Новий повітряний напад російські окупанти розпочали об 19:00 17 жовтня.
Цього разу дрони та ракети летіли із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Варто також зазначити, що близько 100 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
