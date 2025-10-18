РФ атакувала Україну ракетами й 164 дронами — знешкоджено 136 цілей
РФ атакувала Україну ракетами й 164 дронами — знешкоджено 136 цілей

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що протягом ночі 17-18 жовтня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села трьома зенітними керованими ракетами С-300, а також 164 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Ворожі цілі збивали на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
  • Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Новий повітряний напад російські окупанти розпочали об 19:00 17 жовтня.

Цього разу дрони та ракети летіли із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Варто також зазначити, що близько 100 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 136 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

