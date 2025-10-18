Українські оборонці знищили ще 1150 російських загарбників
Українські оборонці знищили ще 1150 російських загарбників

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили одразу 7 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки армії РФ.

Головні тези:

  • Почався 1 333 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом протягом 17 жовтня на фронті відбулося 128 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 18 жовтня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.25 орієнтовно склали

  • особового складу — близько 1129180 (+1150) осіб

  • танків — 11267 (+1) од.

  • бойових броньованих машин — 23396 (+2) од.

  • артилерійських систем — 33789 (+41) од.

  • РСЗВ — 1522 (+2) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 71523 (+498) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 64672 (+131) од.

  • спеціальної техніки — 3980 (+2) од.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 109 авіаційних ударів, скинувши 268 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, залучили для ураження 6024 дрони-камікадзе та здійснили 4941 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 117 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населеному пункту Суми.

Польща закликала готуватися до "глибоких" ударів Росії по Європі
Сікорський
"Час настав". Трамп звернувся до Зеленського та Путіна
Donald Trump
Трамп і Зеленський
"Трамп був жорстким". Про що насправді говорили президенти України та США
Переговори Зеленського та Трампа - нові подробиці

