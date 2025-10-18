Українські оборонці знищили ще 1150 російських загарбників

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили одразу 7 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки армії РФ.
Головні тези:
- Почався 1 333 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом протягом 17 жовтня на фронті відбулося 128 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 18 жовтня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.25 орієнтовно склали
особового складу — близько 1129180 (+1150) осіб
танків — 11267 (+1) од.
бойових броньованих машин — 23396 (+2) од.
артилерійських систем — 33789 (+41) од.
РСЗВ — 1522 (+2) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 71523 (+498) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 64672 (+131) од.
спеціальної техніки — 3980 (+2) од.
За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 109 авіаційних ударів, скинувши 268 керованих авіаційних бомб.
Крім цього, залучили для ураження 6024 дрони-камікадзе та здійснили 4941 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 117 — із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населеному пункту Суми.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-