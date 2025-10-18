Украинские защитники уничтожили еще 1150 российских захватчиков

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили сразу 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.

Потери армии РФ по состоянию на 18 октября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.25 ориентировочно составили

личного состава — около 1129180 (+1150) человек

танков — 11267 (+1) ед.

боевых бронированных машин — 23396 (+2) ед.

артиллерийских систем — 33789 (+41) ед.

РСЗО — 1522 (+2) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 71523 (+498) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 64672 (+131) ед.

специальной техники — 3980 (+2) ед.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 109 авиационных ударов, сбросив 268 управляемых авиационных бомб.

Кроме того, привлекли для поражения 6024 дрона-камикадзе и произвели 4941 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 117 — из реактивных систем залпового огня.