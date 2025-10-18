Tomahawk для України. Зеленський пояснив позицію Трампа

Український лідер Володимир Зеленський заявив журналістам, що поки не отримав згоди президента США Дональда Трампа щодо постачання ЗСУ ракет Tomahawk, однак це питання ще може обговорюватися в майбутньому.
Головні тези:
- Тема постачання Tomahawk для України остаточно не закрита.
- Глава держави розкрив ще один підлий план Путіна.
Зеленський все ще розраховує отримати Tomahawk
Український лідер не приховує, що вони із Трампом "говорили про далекобійні системи", однак утримується від гучних заяв.
Як виявилося, Дональд Трамп заявив Зеленському, що ракети Tomahawk наразі також потрібні США, а не лише Україні.
Український лідер підтвердив, що це є позиція офіційного Вашингтона станом на сьогодні.
На переконання українського лідера, Кремль дуже боїться, що ЗСУ матимуть у своєму розпорядженні Tomahawk.
Саме тому Путін робить все можливе, щоб цього не сталося.
