Tomahawk для України. Зеленський пояснив позицію Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації

Tomahawk для України. Зеленський пояснив позицію Трампа

Зеленський

Український лідер Володимир Зеленський заявив журналістам, що поки не отримав згоди президента США Дональда Трампа щодо постачання ЗСУ ракет Tomahawk, однак це питання ще може обговорюватися в майбутньому.

Головні тези:

  • Тема постачання Tomahawk для України остаточно не закрита.
  • Глава держави розкрив ще один підлий план Путіна.

Зеленський все ще розраховує отримати Tomahawk

Український лідер не приховує, що вони із Трампом "говорили про далекобійні системи", однак утримується від гучних заяв.

Ми вирішили, що не будемо говорити про це наразі. Сполучені Штати не хотіли б ескалації, тому можливі питання на цю тему будуть залишені без відповіді.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як виявилося, Дональд Трамп заявив Зеленському, що ракети Tomahawk наразі також потрібні США, а не лише Україні.

Український лідер підтвердив, що це є позиція офіційного Вашингтона станом на сьогодні.

Але ніхто не скасовував цю тему для перемовин. Ми маємо попрацювати над цим, — пояснив Володимир Зеленський.

На переконання українського лідера, Кремль дуже боїться, що ЗСУ матимуть у своєму розпорядженні Tomahawk.

Саме тому Путін робить все можливе, щоб цього не сталося.

Вони (росіяни — ред.) вживають різних кроків і надсилають позитивні меседжі — звичайно, не українській стороні. І вони роблять це через побоювання.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Час настав". Трамп звернувся до Зеленського та Путіна
Donald Trump
Трамп і Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Трамп був жорстким". Про що насправді говорили президенти України та США
Переговори Зеленського та Трампа - нові подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Україну ракетами й 164 дронами — знешкоджено 136 цілей
Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО оголосили результати своєї роботи

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?