Tomahawk для України. Зеленський пояснив позицію Трампа

Український лідер Володимир Зеленський заявив журналістам, що поки не отримав згоди президента США Дональда Трампа щодо постачання ЗСУ ракет Tomahawk, однак це питання ще може обговорюватися в майбутньому.

Зеленський все ще розраховує отримати Tomahawk

Український лідер не приховує, що вони із Трампом "говорили про далекобійні системи", однак утримується від гучних заяв.

Ми вирішили, що не будемо говорити про це наразі. Сполучені Штати не хотіли б ескалації, тому можливі питання на цю тему будуть залишені без відповіді. Володимир Зеленський Президент України

Як виявилося, Дональд Трамп заявив Зеленському, що ракети Tomahawk наразі також потрібні США, а не лише Україні.

Український лідер підтвердив, що це є позиція офіційного Вашингтона станом на сьогодні.

Але ніхто не скасовував цю тему для перемовин. Ми маємо попрацювати над цим, — пояснив Володимир Зеленський. Поширити

На переконання українського лідера, Кремль дуже боїться, що ЗСУ матимуть у своєму розпорядженні Tomahawk.

Саме тому Путін робить все можливе, щоб цього не сталося.