Глава Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що призов молодих чоловіків стане стримуючим сигналом для країни-агресорки Росії. За його словами, просто зараз йдеться про безпеку цілої країни.
Головні тези:
- Міністр оборони Німеччини акцентує на важливості захисту країни у зв'язку з потенційною загрозою від РФ.
- Він розраховує на підтримку свого плану з боку інших гілок влади.
Німеччина тверезо оцінює загрозу з боку РФ
На переконання Пісторіуса, якщо Німеччина знову призове всіх чоловіків певного віку" і збере дані про всіх, хто придатний до військової служби — це помітять в Росії.
Він також наголосив: у разі виникнення стану оборони — призов, який був призупинений у 2011 році, негайно відновиться відповідно до Основного закону.
Як вважає глав Міноборони ФРН, скасування районних військових комісаріатів, пов'язане з призупиненням призову, є серйозною помилкою.
Глава оборонного відомства налаштований дотримуватися плану введення в дію закону про військову службу на початку 2026 року .
На його думку, є шанс досягти згоди з парламентськими фракціями.
