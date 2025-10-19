"Це сигнал". Німеччина активно готується до війни з Росією
"Це сигнал". Німеччина активно готується до війни з Росією

Німеччина тверезо оцінює загрозу з боку РФ
Read in English
Джерело:  Spiegel

Глава Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що призов молодих чоловіків стане стримуючим сигналом для країни-агресорки Росії. За його словами, просто зараз йдеться про безпеку цілої країни.

Головні тези:

  • Міністр оборони Німеччини акцентує на важливості захисту країни у зв'язку з потенційною загрозою від РФ.
  • Він розраховує на підтримку свого плану з боку інших гілок влади.

Німеччина тверезо оцінює загрозу з боку РФ

На переконання Пісторіуса, якщо Німеччина знову призове всіх чоловіків певного віку" і збере дані про всіх, хто придатний до військової служби — це помітять в Росії.

Іншими словами, це теж є стримуючим фактором, — пояснив міністр оборони.

Він також наголосив: у разі виникнення стану оборони — призов, який був призупинений у 2011 році, негайно відновиться відповідно до Основного закону.

Тоді нам потрібно знати, хто готовий до дій, а хто ні, — наголосив Пісторіус.

Як вважає глав Міноборони ФРН, скасування районних військових комісаріатів, пов'язане з призупиненням призову, є серйозною помилкою.

Зараз ми будуємо нові, сучасні структури. Ми будемо готові до середини 2027 року. Тоді ми зможемо знову проводити загальнонаціональний призов.

Борис Пісторіус

Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини

Глава оборонного відомства налаштований дотримуватися плану введення в дію закону про військову службу на початку 2026 року .

На його думку, є шанс досягти згоди з парламентськими фракціями.

