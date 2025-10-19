Українські воїни уразили 8 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни уразили 8 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1334 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом протягом 18 жовтня на фронті відбулося 223 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 19 жовтня 2025 року

агальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько / about 1130180 (+1000) осіб

  • танків — 11268 (+1) од.

  • бойових броньованих машин — 23399 (+3) од.

  • артилерійських систем — 33834 (+45) од.

  • РСЗВ — 1524 (+2) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 71967 (+444) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 64798 (+126) од.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом 18 жовтня російські окупанти завдали по території України одного ракетного та 84 авіаційних ударів.

Також армія РФ застосувала три ракети та скинула 193 керовані авіаційні бомби.

Крім цього, окупанти залучили для ураження 6343 дрони-камікадзе та здійснили 5114 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 117 — з реактивних систем залпового вогню.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Україну 62 дронами — ППО знешкодила 40
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін пропонує Трампу "поступки" щодо України — в ЄС обурені
Путін хоче отримати Донеччину задарма
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ била по Донеччині, Херсонщині та Дніпропетровщині — є жертви
ДСНС України
Наслідки атак Росії на різні регіони України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?