Українські воїни уразили 8 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1334 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом протягом 18 жовтня на фронті відбулося 223 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 19 жовтня 2025 року
агальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько / about 1130180 (+1000) осіб
танків — 11268 (+1) од.
бойових броньованих машин — 23399 (+3) од.
артилерійських систем — 33834 (+45) од.
РСЗВ — 1524 (+2) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 71967 (+444) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 64798 (+126) од.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом 18 жовтня російські окупанти завдали по території України одного ракетного та 84 авіаційних ударів.
Також армія РФ застосувала три ракети та скинула 193 керовані авіаційні бомби.
Крім цього, окупанти залучили для ураження 6343 дрони-камікадзе та здійснили 5114 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 117 — з реактивних систем залпового вогню.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-