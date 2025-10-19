Українські воїни уразили 8 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки російських загарбників.

Втрати армії РФ станом на 19 жовтня 2025 року

агальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько / about 1130180 (+1000) осіб

танків — 11268 (+1) од.

бойових броньованих машин — 23399 (+3) од.

артилерійських систем — 33834 (+45) од.

РСЗВ — 1524 (+2) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 71967 (+444) од.

автомобільної техніки та автоцистерн — 64798 (+126) од.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом 18 жовтня російські окупанти завдали по території України одного ракетного та 84 авіаційних ударів.

Також армія РФ застосувала три ракети та скинула 193 керовані авіаційні бомби.