Армія РФ била по Донеччині, Херсонщині та Дніпропетровщині — є жертви
Україна
Наслідки атак Росії на різні регіони України
Протягом минулої та поточної доби російські загарбники продовжували атакувати різні регіони України, зокрема Донецьку, Херсонську та Дніпропетровську області. Згідно з останніми даними, загинули 2 цивільних та поранили 18.

  • Внаслідок атак РФ постраждали мирні мешканці, була пошкоджена критична і соціальна інфраструктура, а також житлові будівлі.
  • Йдеться про чергову серію російських воєнних злочинів поза межами фронту.

18 жовтня армія РФ позбавила життя двох мирних мешканців Донецької області — у Старорайському та Костянтинівці.

Також місцева влада повідомляє про 3 потерпілих — двоє у Старорайському та один у Дружківці.

У Херсонській області відомо про щонайменше 5 постраждалих внаслідок ударів росіян.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоквартирних та 15 приватних будинків.

Також армія РФ активно атакувала Шахтарську громаду Синельниківського району, що на Дніпропетровщині.

Згідно з останніми даними, постраждали щонайменше 10 мирних мешканців.

В.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко офіційно підтвердив, що одна жінка знаходиться у важкому стані.

Окрім того, повідомляється, що горіли квартири у трьох багатоповерхівках.

Зайнялася приватна оселя і у Межівській громаді. У Миколаївській — пошкоджена інфраструктура.

По Нікопольщині російські війська били з артилерії, застосували дрони. Потерпали райцентр і Покровська громада. В останній зайнявся дах приватного будинку, — повідомив Гайваненко.

