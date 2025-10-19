Армія РФ била по Донеччині, Херсонщині та Дніпропетровщині — є жертви

Протягом минулої та поточної доби російські загарбники продовжували атакувати різні регіони України, зокрема Донецьку, Херсонську та Дніпропетровську області. Згідно з останніми даними, загинули 2 цивільних та поранили 18.
Головні тези:
- Внаслідок атак РФ постраждали мирні мешканці, була пошкоджена критична і соціальна інфраструктура, а також житлові будівлі.
- Йдеться про чергову серію російських воєнних злочинів поза межами фронту.
Наслідки атак Росії на різні регіони України
18 жовтня армія РФ позбавила життя двох мирних мешканців Донецької області — у Старорайському та Костянтинівці.
Також місцева влада повідомляє про 3 потерпілих — двоє у Старорайському та один у Дружківці.
У Херсонській області відомо про щонайменше 5 постраждалих внаслідок ударів росіян.
Також армія РФ активно атакувала Шахтарську громаду Синельниківського району, що на Дніпропетровщині.
Згідно з останніми даними, постраждали щонайменше 10 мирних мешканців.
В.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко офіційно підтвердив, що одна жінка знаходиться у важкому стані.
Окрім того, повідомляється, що горіли квартири у трьох багатоповерхівках.
Зайнялася приватна оселя і у Межівській громаді. У Миколаївській — пошкоджена інфраструктура.
