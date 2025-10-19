Армия РФ била по Донетчине, Херсонщине и Днепропетровщине — есть жертвы
Армия РФ била по Донетчине, Херсонщине и Днепропетровщине — есть жертвы

Последствия атак России на разные регионы Украины
За прошедшие и текущие сутки российские захватчики продолжали атаковать разные регионы Украины, в частности Донецкую, Херсонскую и Днепропетровскую области. Согласно последним данным, погибли 2 гражданских и ранили 18.

Главные тезисы

  • В результате атак РФ пострадали мирные жители, была повреждена критическая и социальная инфраструктура, а также жилые здания.
  • Речь идет об очередной серии российских военных преступлений за пределами фронта.

Последствия атак России на разные регионы Украины

18 октября армия РФ лишила жизни двух мирных жителей Донецкой области — в Старорайском и Константиновке.

Также местные власти сообщают о трех пострадавших — двое в Старорайском и один в Дружковке.

В Херсонской области известно о по меньшей мере 5 пострадавших в результате ударов россиян.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 2 многоквартирных и 15 частных домов.

Также армия РФ активно атаковала Шахтерскую общину Синельниковского района на Днепропетровщине.

Согласно последним данным, пострадали не менее 10 мирных жителей.

И.о. начальника Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко официально подтвердил, что одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, сообщается, что горели квартиры в трех многоэтажках.

Занялся частный дом и в Межевской общине. В Николаевской — повреждена инфраструктура.

По Никопольщине российские войска били из артиллерии, применили дроны. Пострадали райцентр и Покровская община. В последней загорелась крыша частного дома, — сообщил Гайваненко.

