Армия РФ била по Донетчине, Херсонщине и Днепропетровщине — есть жертвы

За прошедшие и текущие сутки российские захватчики продолжали атаковать разные регионы Украины, в частности Донецкую, Херсонскую и Днепропетровскую области. Согласно последним данным, погибли 2 гражданских и ранили 18.

Последствия атак России на разные регионы Украины

18 октября армия РФ лишила жизни двух мирных жителей Донецкой области — в Старорайском и Константиновке.

Также местные власти сообщают о трех пострадавших — двое в Старорайском и один в Дружковке.

В Херсонской области известно о по меньшей мере 5 пострадавших в результате ударов россиян.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 2 многоквартирных и 15 частных домов. Поделиться

Также армия РФ активно атаковала Шахтерскую общину Синельниковского района на Днепропетровщине.

Согласно последним данным, пострадали не менее 10 мирных жителей.

И.о. начальника Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко официально подтвердил, что одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, сообщается, что горели квартиры в трех многоэтажках.

Занялся частный дом и в Межевской общине. В Николаевской — повреждена инфраструктура.