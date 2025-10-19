РФ атаковала Украину 62 дронами — ПВО обезвредила 40

Воздушные силы ВСУ сообщают, что ночью 18-19 октября страна-агрессорка Россия совершала атаку и мирные украинские города и села 62 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. ПВО смогло обезвредить большинство враждебных целей.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 7 локациях.
- Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских дронов.
Как отработали силы ПВО
Новая атака российских захватчиков началась 19:00 18 октября.
На этот раз дроны летели по направлениям: Миллерово, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ.
Что важно понимать, около 40 из них — "шахеды".
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ сообщают, что произошло попадание 19 ударных БПЛА на 7 локациях.
