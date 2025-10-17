Новое решение против шахедов РФ. Дрон-перехватчик Tytan представили на выставке в США

Новый дрон-перехватчик Tytan представили на выставке в США

Беспилотник объединяет систему обнаружения на основе искусственного интеллекта, а также кинетический принцип перехвата. Другими словами, дрон не взрывается, а таранит цель, чтобы уничтожить ее. Производители позиционируют новинку как решения против БПЛА "Шахед" и аналогичных.

Стартовый вес Tytan составляет около 5 кг с полезной нагрузкой на уровне 1 кг. Дальность полета превышает 15 км, а крейсерская скорость — более 250 км/ч. Система может работать как с навигацией по GPS, так и с визуальным распознаванием местности. Для этого используется компьютерное зрение.

Также в дроне применяется DedroneTracker.AI, объединяющая радиолокационные, радиочастотные, оптические и акустические данные в единую картину.

Отдельно отмечается, что дроны Tytan дешевле других "антишахедных" решений, а сама система уже проходит испытания в Украине. Компании также отметили, что тестирование в условиях отсутствия GPS и связи проводилось как раз на фронте в Украине.

Сами дроны Tytan уже выбраны в Германии для программы разработки беспилотников-перехватчиков. На это Бундесвер планирует потратить несколько сот миллионов евро.