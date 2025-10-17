Новое решение против шахедов РФ. Дрон-перехватчик Tytan представили на выставке в США

На выставке AUSA 2025 в Вашингтоне немецкая компания Tytan Technologies и американская Dedrone by Axon показали новый дрон-перехватчик Tytan.
Главные тезисы
- Дрон-перехватчик Tytan от Tytan Technologies и Dedrone by Axon представлен на выставке AUSA 2025 в Вашингтоне.
- Tytan обладает высокой скоростью и точностью в перехвате целей, используя кинетический принцип.
- Уникальная технология обнаружения на базе ИИ делает Tytan эффективным средством против шахедов и подобных беспилотников.
Новый дрон-перехватчик Tytan представили на выставке в США
Беспилотник объединяет систему обнаружения на основе искусственного интеллекта, а также кинетический принцип перехвата. Другими словами, дрон не взрывается, а таранит цель, чтобы уничтожить ее. Производители позиционируют новинку как решения против БПЛА "Шахед" и аналогичных.
Стартовый вес Tytan составляет около 5 кг с полезной нагрузкой на уровне 1 кг. Дальность полета превышает 15 км, а крейсерская скорость — более 250 км/ч. Система может работать как с навигацией по GPS, так и с визуальным распознаванием местности. Для этого используется компьютерное зрение.
Также в дроне применяется DedroneTracker.AI, объединяющая радиолокационные, радиочастотные, оптические и акустические данные в единую картину.
Сами дроны Tytan уже выбраны в Германии для программы разработки беспилотников-перехватчиков. На это Бундесвер планирует потратить несколько сот миллионов евро.
