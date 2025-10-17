Новое решение против шахедов РФ. Дрон-перехватчик Tytan представили на выставке в США
Категория
Технологии
Дата публикации

Новое решение против шахедов РФ. Дрон-перехватчик Tytan представили на выставке в США

Tytan
Читати українською
Источник:  Украинская правда

На выставке AUSA 2025 в Вашингтоне немецкая компания Tytan Technologies и американская Dedrone by Axon показали новый дрон-перехватчик Tytan.

Главные тезисы

  • Дрон-перехватчик Tytan от Tytan Technologies и Dedrone by Axon представлен на выставке AUSA 2025 в Вашингтоне.
  • Tytan обладает высокой скоростью и точностью в перехвате целей, используя кинетический принцип.
  • Уникальная технология обнаружения на базе ИИ делает Tytan эффективным средством против шахедов и подобных беспилотников.

Новый дрон-перехватчик Tytan представили на выставке в США

Беспилотник объединяет систему обнаружения на основе искусственного интеллекта, а также кинетический принцип перехвата. Другими словами, дрон не взрывается, а таранит цель, чтобы уничтожить ее. Производители позиционируют новинку как решения против БПЛА "Шахед" и аналогичных.

Стартовый вес Tytan составляет около 5 кг с полезной нагрузкой на уровне 1 кг. Дальность полета превышает 15 км, а крейсерская скорость — более 250 км/ч. Система может работать как с навигацией по GPS, так и с визуальным распознаванием местности. Для этого используется компьютерное зрение.

Также в дроне применяется DedroneTracker.AI, объединяющая радиолокационные, радиочастотные, оптические и акустические данные в единую картину.

Отдельно отмечается, что дроны Tytan дешевле других "антишахедных" решений, а сама система уже проходит испытания в Украине. Компании также отметили, что тестирование в условиях отсутствия GPS и связи проводилось как раз на фронте в Украине.

Сами дроны Tytan уже выбраны в Германии для программы разработки беспилотников-перехватчиков. На это Бундесвер планирует потратить несколько сот миллионов евро.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Поднимается на высоту 11 км. Украинские оружейники разработали уникальный дрон-перехватчик — видео
дрон
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине разработали многоразовый дрон-перехватчик с дробовиком — видео
дрон
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Дальнобойный дрон-камикадзе Artemis станет украинско-американским ответом шахедам РФ
дрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?