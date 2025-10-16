Дальнобойный дрон-камикадзе Artemis станет украинско-американским ответом шахедам РФ

Дальнобойный дрон от Auterion называется Artemis ALM-20 и был создан вместе с украинской компанией, он уже доказал сверхвысокую точность независимо от спутниковой навигации, его будут производить массово под эгидой минобороны США и других партнеров.

Украина и США совместно разработали дальнобойный дрон-камикадзе Artemis

Американская компания Auterion, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для БПЛА, сообщила об успешном завершении проекта Artemis по созданию дальнобойного дрона-камикадзе с дальностью 1600 км, весом боевой части 45 кг и визуальной наводкой с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Этот дрон создан вместе с неназванной, из соображений безопасности украинской компанией. И он уже прошел полноценные испытания, которые согласно заявлению компании "включали запуск с земли, навигацию GPS и без GPS, дальний транзит и наземное износ". Поделиться

Главной особенностью Artemis является система навигации и наведения на базе бортового компьютера Skynode N от Auterion. Как отмечается, она "позволяет дрону наводиться и поражать цели даже при сбоях спутниковой навигации" и "обеспечивает высокую точность на конечном этапе полета".

Artemis ALM-20 от Auterion

Также Artemis опубликовала единственное изображение дрона, который обозначен как "дипстрайк" Artemis ALM-20. По аэродинамической форме он действительно повторяет Shahed-136, но такое решение действительно появилось довольно давно и настоящий "предок" иранского дрона — DAR из Германии.

Стоит отметить, что Artemis ALM-20 имеет носовую камеру, дополнительные антенны и, по-видимому, электрический двигатель, довольно необычное решение для дальнобойных дронов.

Учитывая обнародованную компанией информацию, такая система навигации и наведения, интегрированная сразу в целую линейку дронов с разной дальностью. Но ставку Auterion делает именно на дальнобойную версию, производство которой будет массовым.

Artemis ALM-20 от Auterion и UAS SETH

Auterion совместно с Министерством обороны США и другими партнерами переходит к этапу масштабирования, направленному на совместное производство в больших масштабах, — заявляет компания. При этом производственные линии строятся в Украине, США и Германии. А отлаженные партнерские отношения с производителями позволяют продолжать масштабирование выпуска. Поделиться

Пока сообщение от Auterion выглядит просто феноменальным, потому что речь идет о массовом серийном автономном дальнобойном дроне, эффективность которого уже доказана во время реальных ударов по РФ, иначе трудно трактовать фразу о "дальном транзите и наземном износе". Более того, очевидно меньшие версии этого дрона уже публично демонстрировались в Украине.

В частности, в начале декабря 2024 года, во время визита в Украину канцлера Германии Олафа Шольца, был впервые показан очень похожий аналог "Шахеда". Его размеры вряд ли физически позволяют лететь на 1600 км из 45 км, но как раз возможно он и является "младшим" представителем семейства дронов Artemis.

В марте боевое применение этих малых дронов было впервые показано 12-й бригадой специального назначения "Азов". Тогда было обнародовано видео с его работой по целям и отмечено, что дрон полностью автономен, что полностью отсылает к решению Auterion.

Также было раскрыто название этого дрона-камикадзе UAS SETH. А также указано, что его первая партия поставляется благодаря фонду "Вернись живым". На фоне его использования можно привести еще одну фразу из официального сообщения Auterion: "правительственные специалисты одобрили программу [Artemis] после операционных летных испытаний в Украине".

Поэтому с высокой долей вероятности именно на базе этого UAS SETH, но путем значительного увеличения его размеров и получился Artemis ALM-20. Потому что у оригинального "Шахеда" очень значительные габариты — около 3,5 метров в длину, 2,5 метра размаха крыла.