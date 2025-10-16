Дальнобойный дрон-камикадзе Artemis станет украинско-американским ответом шахедам РФ
Категория
Технологии
Дата публикации

Дальнобойный дрон-камикадзе Artemis станет украинско-американским ответом шахедам РФ

дрон
Читати українською
Источник:  Defence Express

Дальнобойный дрон от Auterion называется Artemis ALM-20 и был создан вместе с украинской компанией, он уже доказал сверхвысокую точность независимо от спутниковой навигации, его будут производить массово под эгидой минобороны США и других партнеров.

Главные тезисы

  • Дальнобойный дрон-камикадзе Artemis ALM-20 создан украинско-американским партнерством и имеет сверхвысокую точность вне зависимости от спутниковой навигации.
  • Artemis использует систему навигации и наведения на базе бортового компьютера Skynode N, обеспечивая высокую точность поражения целей.
  • Автономность и эффективность Artemis ALM-20 были подтверждены во время реальных ударов, что делает его значимым ответом на угрозы со стороны РФ.

Украина и США совместно разработали дальнобойный дрон-камикадзе Artemis

Американская компания Auterion, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для БПЛА, сообщила об успешном завершении проекта Artemis по созданию дальнобойного дрона-камикадзе с дальностью 1600 км, весом боевой части 45 кг и визуальной наводкой с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Этот дрон создан вместе с неназванной, из соображений безопасности украинской компанией. И он уже прошел полноценные испытания, которые согласно заявлению компании "включали запуск с земли, навигацию GPS и без GPS, дальний транзит и наземное износ".

Главной особенностью Artemis является система навигации и наведения на базе бортового компьютера Skynode N от Auterion. Как отмечается, она "позволяет дрону наводиться и поражать цели даже при сбоях спутниковой навигации" и "обеспечивает высокую точность на конечном этапе полета".

Artemis ALM-20 от Auterion

Также Artemis опубликовала единственное изображение дрона, который обозначен как "дипстрайк" Artemis ALM-20. По аэродинамической форме он действительно повторяет Shahed-136, но такое решение действительно появилось довольно давно и настоящий "предок" иранского дрона — DAR из Германии.

Стоит отметить, что Artemis ALM-20 имеет носовую камеру, дополнительные антенны и, по-видимому, электрический двигатель, довольно необычное решение для дальнобойных дронов.

Учитывая обнародованную компанией информацию, такая система навигации и наведения, интегрированная сразу в целую линейку дронов с разной дальностью. Но ставку Auterion делает именно на дальнобойную версию, производство которой будет массовым.

Artemis ALM-20 от Auterion и UAS SETH

Auterion совместно с Министерством обороны США и другими партнерами переходит к этапу масштабирования, направленному на совместное производство в больших масштабах, — заявляет компания. При этом производственные линии строятся в Украине, США и Германии. А отлаженные партнерские отношения с производителями позволяют продолжать масштабирование выпуска.

Пока сообщение от Auterion выглядит просто феноменальным, потому что речь идет о массовом серийном автономном дальнобойном дроне, эффективность которого уже доказана во время реальных ударов по РФ, иначе трудно трактовать фразу о "дальном транзите и наземном износе". Более того, очевидно меньшие версии этого дрона уже публично демонстрировались в Украине.

В частности, в начале декабря 2024 года, во время визита в Украину канцлера Германии Олафа Шольца, был впервые показан очень похожий аналог "Шахеда". Его размеры вряд ли физически позволяют лететь на 1600 км из 45 км, но как раз возможно он и является "младшим" представителем семейства дронов Artemis.

В марте боевое применение этих малых дронов было впервые показано 12-й бригадой специального назначения "Азов". Тогда было обнародовано видео с его работой по целям и отмечено, что дрон полностью автономен, что полностью отсылает к решению Auterion.

Также было раскрыто название этого дрона-камикадзе UAS SETH. А также указано, что его первая партия поставляется благодаря фонду "Вернись живым". На фоне его использования можно привести еще одну фразу из официального сообщения Auterion: "правительственные специалисты одобрили программу [Artemis] после операционных летных испытаний в Украине".

Поэтому с высокой долей вероятности именно на базе этого UAS SETH, но путем значительного увеличения его размеров и получился Artemis ALM-20. Потому что у оригинального "Шахеда" очень значительные габариты — около 3,5 метров в длину, 2,5 метра размаха крыла.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский ударный дрон "Веспа-15" будет поставлять ВСУ — в чем его уникальность
Минобороны Украины
Веспа
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Новый украинский дрон Chief-1 был допущен к эксплуатации в ВСУ
Министерство обороны Украины
Chief-1
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Дальнобойный TOLOKA. Украинский подводный дрон способен бить на 2 тыс км — видео
TOLOKA

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?