Поднимается на высоту 11 км. Украинские оружейники разработали уникальный дрон-перехватчик — видео

Украинские разработчики из группы "Дикие шершни" разработали дрон-перехватчик, способный подниматься на высоту до 11 км.

Украинские оружейники разработали уникальный дрон-перехватчик

Судя по опубликованным кадрам, ударный беспилотник испытывали в небе над Херсонской области.

Такие высотные характеристики должны расширить возможности Украины по борьбе с крупными российскими беспилотниками, которые с целью разведки или нанесения ударов летают на больших высотах.

Точные характеристики и внешний вид своего высотного дрона-перехватчика "Дикие шершни" держат в секрете.

По словам разработчиков, дрон еще не прошел кодификацию Министерства обороны Украины. Поделиться

Украинские военные в последнее время получили несколько новых дронов. Так, Минобороны недавно допустило к эксплуатации в ВСУ отечественный беспилотный авиационный FPV-комплекс "Световод" на оптоволокне.