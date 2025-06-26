Поднимается на высоту 11 км. Украинские оружейники разработали уникальный дрон-перехватчик — видео
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Технологии
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Поднимается на высоту 11 км. Украинские оружейники разработали уникальный дрон-перехватчик — видео

дрон
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Источник:  Милитарный

Украинские разработчики из группы "Дикие шершни" разработали дрон-перехватчик, способный подниматься на высоту до 11 км.

Главные тезисы

  • Украинские разработчики из группы “Дикие шершни” представили дрон-перехватчик, способный подниматься на высоту до 11 км.
  • Дрон создан для борьбы с высоковысотными российскими беспилотниками и расширения возможностей Украины в области обороны.

Украинские оружейники разработали уникальный дрон-перехватчик

Судя по опубликованным кадрам, ударный беспилотник испытывали в небе над Херсонской области.

Такие высотные характеристики должны расширить возможности Украины по борьбе с крупными российскими беспилотниками, которые с целью разведки или нанесения ударов летают на больших высотах.

Точные характеристики и внешний вид своего высотного дрона-перехватчика "Дикие шершни" держат в секрете.

По словам разработчиков, дрон еще не прошел кодификацию Министерства обороны Украины.

Украинские военные в последнее время получили несколько новых дронов. Так, Минобороны недавно допустило к эксплуатации в ВСУ отечественный беспилотный авиационный FPV-комплекс "Световод" на оптоволокне.

Также ВСУ недавно начали массово использовать новый баражирующий боеприпас MV-25 OSKAR, разработанный французской компанией KNDS France в сотрудничестве с DELAIR и EOS Technologie.

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