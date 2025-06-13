Украинские производители дронов столкнулись с новой проблемой — как ее решить
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские производители дронов столкнулись с новой проблемой — как ее решить

дроны
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Источник:  The Economist

Производители дронов нашли, где покупать литиевые аккумуляторы, но теперь должны решать вопросы по поставкам двигателей.

Главные тезисы

  • Украинские производители дронов сталкиваются с дефицитом двигателей и магнитных компонентов, содержащих редкоземельные металлы.
  • Некоторые компании ищут решения в увеличении объемов переработки минералов в Китае для более надежного снабжения комплектующими.
  • Украинские фирмы уже обнаружили, что наиболее острый дефицит вызван именно отсутствием двигателей, несмотря на то, что проблема с аккумуляторами была решена.

Украинские производители дронов нуждаются в двигателях

Украинские производители дронов решили проблему с обеспечением аккумуляторами, но столкнулись с новыми вызовами. Теперь они стоят перед проблемой обеспечить производственные линии компонентами для сборки двигателей.

Издание пишет, что наращивание производства дронов в Украине продемонстрировало проблему, связанную с доминированием Китая в этой сфере. Поскольку именно Китай в основном производит и снабжает батареями и двигателями (на его долю приходится 85% мирового объема производства аккумуляторов), то с ним ведут торговлю обе стороны.

Представитель фирмы по производству дронов, расположенной возле Киева, большинство из них сконструировано из дешевых, легкодоступных и простых в сборке деталей. При этом отмечается, что большинство украинских беспилотников — это одноразовые "камикадзе" малой дальности, которые пролетают всего несколько километров, прежде чем взорваться. И этими характеристиками они больше похожи на боеприпасы, чем самолеты. Батареи некоторых из них хранят только 77 ватт-часов энергии по сравнению с 20 000-100 000 ватт-часов, обычно используемых в электронных автомобилях.

Авторы добавляют, что производственные линии стали менее гибкими из-за высокотехнологичного характера современного производства.

Китай сблизился с Россией, поэтому украинские производители беспилотников говорят, что их старые китайские поставщики не так охотно идут на сотрудничество. Некоторые из них теперь импортируют батареи из Южной Кореи и собирают собственные комплекты.

Представитель одной из украинских компаний, работающей над созданием собственных аккумуляторов, рассказал, что сборка батарей в Украине обходится лишь дороже, чем покупка их за рубежом. Так, компания Wild Hornets продает свои батареи для простых дронов по 90 долларов за штуку.

Но украинские фирмы уже сейчас обнаруживают, что наиболее острый дефицит — это двигатели, а не батареи. Им нужны магнитные компоненты, содержащие редкоземельные металлы, производящие и перерабатывающие в Китае.

Решением проблемы называется увеличение объемов переработки минералов, а не наращивание производства.

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