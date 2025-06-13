Українські виробники дронів зіткнулися з новою проблемою — як її розв'язати

Виробники дронів знайшли, де купувати літієві акумулятори, але тепер мають розв'язувати питання з постачанням двигунів.
Головні тези:
- Українські виробники дронів мають проблему з постачанням двигунів для складання безпілотників.
- Деякі компанії шукають рішення у збільшенні обсягів переробки рідкоземельних металів в Китаї.
- Гострий дефіцит у виробництві дронів становлять саме двигуни.
Українські виробники дронів потребують двигунів
Українські виробники дронів розв'язали проблему із забезпеченням акумуляторами, але зіткнулися з новими викликами. Тепер вони стоять перед проблемою забезпечити виробничі лінії компонентами для складання двигунів.
Представник фірми з виробництва дронів, розташованої біля Києва, більшість із них сконструйовано з дешевих, легкодоступних і простих у збірці деталей. При цьому наголошується, що більшість українських безпілотників — це одноразові "камікадзе" малої дальності, які пролітають лише кілька кілометрів, перш ніж вибухнути. І цими характеристиками вони більше схожі на боєприпаси, ніж на літаки. Батареї деяких з них зберігають лише 77 ват-годин енергії порівняно з 20 000-100 000 ват-годин, які зазвичай використовуються в електронних автомобілях.
Автори додають, що виробничі лінії стали менш гнучкими через високотехнологічний характер сучасного виробництва.
Китай зблизився з Росією, тому українські виробники безпілотників кажуть, що їхні старі китайські постачальники не так охоче йдуть на співпрацю. Деякі з них тепер імпортують елементи живлення з Південної Кореї та збирають власні комплекти.
Представник однієї з українських компаній, яка працює над створенням власних акумуляторів, розповів, що складання батарей в Україні обходиться лише трохи дорожче, ніж купівля їх за кордоном. Так, компанія Wild Hornets продає свої батареї для простих дронів по 90 доларів за штуку.
Розв'язанням проблеми називається збільшення обсягів переробки мінералів, а не нарощування виробництва.
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