Підіймається на висоту 11 км. Українські зброярі розробили унікальний дрон-перехоплювач — відео

Українські розробники з групи "Дикі шершні" розробили дрон-перехоплювач, який здатний підійматись на висоту до 11 км.
Головні тези:
- Українські зброярі розробили дрон-перехоплювач, який може підійматися на надзвичайну висоту - до 11 км.
- Дрон-перехоплювач створений для боротьби з високовисотними російськими безпілотниками.
Українські зброярі розробили унікальний дрон-перехоплювач
Судячи з опублікованих кадрів, ударний безпілотник випробовували в небі над Херсонської області.
Такі висотні характеристики мають розширити можливості України щодо боротьби з великими російськими безпілотниками, які з метою розвідки або завдання ударів літають на великих висотах.
Точні характеристики і зовнішній вигляд свого висотного дрона-перехоплювача "Дикі шершні" тримають у секреті.
Українські військові останнім часом отримали кілька нових дронів. Так, Міноборони нещодавно допустило до експлуатації у ЗСУ вітчизняний безпілотний авіаційний FPV-комплекс "Світловод" на оптоволокні.
Також ЗСУ віднедавна почали масово використовувати новий баражуючий боєприпас MV-25 OSKAR, розроблений французькою компанією KNDS France у співпраці з DELAIR та EOS Technologie.
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