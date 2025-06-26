Підіймається на висоту 11 км. Українські зброярі розробили унікальний дрон-перехоплювач — відео
Категорія
Технології
Дата публікації

Підіймається на висоту 11 км. Українські зброярі розробили унікальний дрон-перехоплювач — відео

дрон
Джерело:  Мілітарний

Українські розробники з групи "Дикі шершні" розробили дрон-перехоплювач, який здатний підійматись на висоту до 11 км.

Головні тези:

  • Українські зброярі розробили дрон-перехоплювач, який може підійматися на надзвичайну висоту - до 11 км.
  • Дрон-перехоплювач створений для боротьби з високовисотними російськими безпілотниками.

Українські зброярі розробили унікальний дрон-перехоплювач

Судячи з опублікованих кадрів, ударний безпілотник випробовували в небі над Херсонської області.

Такі висотні характеристики мають розширити можливості України щодо боротьби з великими російськими безпілотниками, які з метою розвідки або завдання ударів літають на великих висотах.

Точні характеристики і зовнішній вигляд свого висотного дрона-перехоплювача "Дикі шершні" тримають у секреті.

За словами розробників, дрон ще не пройшов кодифікацію Міністерства оборони України.

Українські військові останнім часом отримали кілька нових дронів. Так, Міноборони нещодавно допустило до експлуатації у ЗСУ вітчизняний безпілотний авіаційний FPV-комплекс "Світловод" на оптоволокні.

Також ЗСУ віднедавна почали масово використовувати новий баражуючий боєприпас MV-25 OSKAR, розроблений французькою компанією KNDS France у співпраці з DELAIR та EOS Technologie.

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