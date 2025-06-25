Дрони атакували 5 регіонів РФ і тимчасово окупований Крим — відео
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Дрони атакували 5 регіонів РФ і тимчасово окупований Крим — відео

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Джерело:  KOVALENKO

Безпілотники у ніч на 25 червня атакували 5 регіонів РФ та окупований Крим. Проте головною ціллю атаки став завод "Атлант АЕРО" у Таганрозі, який займається виробництвом літальних апаратів.

Головні тези:

  • Дрони атакували 5 регіонів РФ та Крим, спричинивши аварію на заводі “Атлант АЕРО'” в Таганрозі.
  • Міноборони РФ повідомили нібито про збиття 22 українських безпілотників, які атакували різні області Росії.
  • Підозрювано, що цілью атаки було підприємство “Атлант АЕРО”, яке спеціалізується на виробництві бойових безпілотників.

Нічна атака дронів по Росії: що відомо

Міноборони РФ відзвітували нібито про 22 збитих українських безпілотники, які атакували Білгородську, Брянську, Саратовську, Ульянівську області, а також Татарстан та анексований Крим.

Вріо голови Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що в Таганрозі через падіння БпЛА на стадіоні «Форте Арена» спалахнула покрівля будівлі на площі 30 кв м, зруйновано стіну.

Ймовірно, метою атаки в Таганрозі було підприємство "Атлант АЕРО", яке займається виробництвом літальних апаратів.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що у Таганрозі “прилетіло” у військовий завод.

У Таганрозі дещо невідоме прилетіло в завод «Атлант-Аеро». Це важливий вузол у російському ВПК, що спеціалізується на компонентах для бойових безпілотників та систем управління.

Він залучений до проектів з виробництва дронів «Оріон», комплексів РЕБ і цифрової інтеграції для ударних FPV-дронів та баражуючих боєприпасів.

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