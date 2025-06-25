Дроны атаковали 5 регионов РФ и временно оккупированный Крым — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны атаковали 5 регионов РФ и временно оккупированный Крым — видео

бавовна
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Источник:  KOVALENKO

Беспилотники в ночь на 25 июня атаковали 5 регионов РФ и оккупированный Крым. Однако главной целью атаки стал завод "Атлант АЭРО" в Таганроге, занимающийся производством летательных аппаратов.

Главные тезисы

  • Дроны атаковали завод “Атлант АЭРО” в Таганроге, специализирующийся на производстве летательных аппаратов, причинив значительный ущерб сооружениям и оборудованию.
  • Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО высказал предположение о том, что атака была направлена против военного завода, специализирующегося на компонентах беспилотников и системах управления. Это вызвало серьезные опасения в российском оборонном сообществе.

Ночная атака дронов по России: что известно

Минобороны РФ отчитались якобы о 22 сбитых украинских беспилотниках, атаковавших Белгородскую, Брянскую, Саратовскую, Ульяновскую области, а также Татарстан и аннексированный Крым.

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсар сообщил, что в Таганроге из-за падения БПЛА на стадионе «Форте Арена» вспыхнула кровля здания на площади 30 кв м, разрушена стена.

Вероятно, целью атаки в Таганроге было предприятие "Атлант АЭРО", занимающееся производством летательных аппаратов.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что в Таганроге "прилетело" в военный завод.

В Таганроге кое-что неизвестное прилетело в завод «Атлант-Аэро». Это важный узел в российском ВПК, специализирующийся на компонентах боевых беспилотников и систем управления.

Он привлечен к проектам по производству дронов «Орион», комплексам РЭБ и цифровой интеграции для ударных FPV-дронов и баражирующих боеприпасов.

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