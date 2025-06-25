Дроны атаковали 5 регионов РФ и временно оккупированный Крым — видео

Беспилотники в ночь на 25 июня атаковали 5 регионов РФ и оккупированный Крым. Однако главной целью атаки стал завод "Атлант АЭРО" в Таганроге, занимающийся производством летательных аппаратов.
Главные тезисы
- Дроны атаковали завод “Атлант АЭРО” в Таганроге, специализирующийся на производстве летательных аппаратов, причинив значительный ущерб сооружениям и оборудованию.
- Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО высказал предположение о том, что атака была направлена против военного завода, специализирующегося на компонентах беспилотников и системах управления. Это вызвало серьезные опасения в российском оборонном сообществе.
Ночная атака дронов по России: что известно
Минобороны РФ отчитались якобы о 22 сбитых украинских беспилотниках, атаковавших Белгородскую, Брянскую, Саратовскую, Ульяновскую области, а также Татарстан и аннексированный Крым.
Врио главы Ростовской области Юрий Слюсар сообщил, что в Таганроге из-за падения БПЛА на стадионе «Форте Арена» вспыхнула кровля здания на площади 30 кв м, разрушена стена.
Вероятно, целью атаки в Таганроге было предприятие "Атлант АЭРО", занимающееся производством летательных аппаратов.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что в Таганроге "прилетело" в военный завод.
В Таганроге кое-что неизвестное прилетело в завод «Атлант-Аэро». Это важный узел в российском ВПК, специализирующийся на компонентах боевых беспилотников и систем управления.
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