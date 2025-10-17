Нове рішення проти шахедів РФ. Дрон-перехоплювач Tytan представили на виставці у США

На виставці AUSA 2025 у Вашингтоні німецька компанія Tytan Technologies та американська Dedrone by Axon показали новий дрон-перехоплювач Tytan.

Новий дрон-перехоплювач Tytan представили на виставці у США

Безпілотник поєднує систему виявлення на базі штучного інтелекту, а також кінетичний принцип перехоплення. Іншими словами, дрон не вибухає, а таранить ціль, щоб знищити її. Виробники позиціюють новинку як рішення проти БПЛА "Шахед" та аналогічних.

Стартова вага Tytan становить близько 5 кг з корисним навантаженням на рівні 1 кг. Дальність польоту перевищує 15 км, а крейсерська швидкість — понад 250 км/год. Система може працювати як з навігацією по GPS, так і з візуальним розпізнаванням місцевості. Для цього використовується комп'ютерний зір.

Також у дроні застосовується DedroneTracker.AI, яка об'єднує радіолокаційні, радіочастотні, оптичні та акустичні дані в єдину картину.

Окремо зазначається, що дрони Tytan дешевші за інші "антишахедні" рішення, а сама система вже проходить випробування в Україні. Компанії також наголосили, що тестування в умовах відсутності GPS та зв'язку проводились якраз на фронті в Україні.

Самі дрони Tytan вже обрані в Німеччині для програми розробки безпілотників-перехоплювачів. На це Бундесвер планує витратити кілька сотень мільйонів євро.