Нове рішення проти шахедів РФ. Дрон-перехоплювач Tytan представили на виставці у США

На виставці AUSA 2025 у Вашингтоні німецька компанія Tytan Technologies та американська Dedrone by Axon показали новий дрон-перехоплювач Tytan.
Головні тези:
- Дрон-перехоплювач Tytan вражає швидкістю та точністю у перехопленні цілей, не вибухаючи, а таранячи їх.
- Технологія виявлення на базі штучного інтелекту та кінетичний принцип перехоплення роблять Tytan ефективним рішенням проти безпілотників типу 'Шахед'.
- Дрони Tytan вже успішно тестувалися в Україні, показуючи свою ефективність у реальних бойових умовах.
Новий дрон-перехоплювач Tytan представили на виставці у США
Безпілотник поєднує систему виявлення на базі штучного інтелекту, а також кінетичний принцип перехоплення. Іншими словами, дрон не вибухає, а таранить ціль, щоб знищити її. Виробники позиціюють новинку як рішення проти БПЛА "Шахед" та аналогічних.
Стартова вага Tytan становить близько 5 кг з корисним навантаженням на рівні 1 кг. Дальність польоту перевищує 15 км, а крейсерська швидкість — понад 250 км/год. Система може працювати як з навігацією по GPS, так і з візуальним розпізнаванням місцевості. Для цього використовується комп'ютерний зір.
Також у дроні застосовується DedroneTracker.AI, яка об'єднує радіолокаційні, радіочастотні, оптичні та акустичні дані в єдину картину.
Самі дрони Tytan вже обрані в Німеччині для програми розробки безпілотників-перехоплювачів. На це Бундесвер планує витратити кілька сотень мільйонів євро.
