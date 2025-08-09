В Україні розробили багаторазовий дрон-перехоплювач із дробовиком — відео
Категорія
Технології
Дата публікації

В Україні розробили багаторазовий дрон-перехоплювач із дробовиком — відео

дрон
Джерело:  Українська правда

Під час демонстраційного заходу Iron Demo 2025 компанія Besomar презентувала багаторазовий дрон-перехоплювач літакового типу, оснащений дробовиком із автоматизованою системою стрільби.

Головні тези:

  • Українська компанія Besomar представила багаторазовий дрон-перехоплювач з дробовиком на заході Iron Demo 2025.
  • Дрон призначений для знешкодження ворожих безпілотників, що рухаються зі швидкістю до 200 км/год.
  • Система зв’язку з функцією ППЧ дозволяє дрону наближатися до цілі непоміченим для її систем ухилення і вразити її.

Українські розробники представили багаторазовий дрон-перехоплювач із дробовиком

Як заявили розробники, у поточній конфігурації апарат здатен здійснювати два постріли, однак за потреби кількість пострілів можна збільшити до чотирьох.

Повідомляється, що дрон призначений для знешкодження ворожих безпілотників, що рухаються зі швидкістю до 200 км/год, зокрема БПЛА типу "Гербера" та розвідувальних апаратів.

Завдяки цифровій системі зв’язку з функцією ППЧ, перехоплювач може наближатися до цілі, залишаючись непоміченим для її систем ухилення, та вразити її.

Особливістю конструкції є можливість автоматичного пострілу: сенсор у носовій частині апарата ініціалізує автоматичний вогонь з дозволу пілота, коли ціль потрапляє в зону ураження, що підвищує ефективність проти маневрених об’єктів.

Для стрільби використовується безвідкотна система на базі набоїв 12-го калібру, яка забезпечує стабільність апарата під час пострілу.

Раніше, у березні 2025 року, компанія Sky Defenders вже тестувала подібний дрон із дробовиком. Такі системи встановлюють не лише на літакові платформи, а й на мультикоптери для перехоплення дронів типу Mavic та FPV.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Підіймається на висоту 11 км. Українські зброярі розробили унікальний дрон-перехоплювач — відео
дрон
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Керує 100 дронами. У Південній Кореї представили унікальний БпЛА Xaiden — відео
дрон
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Атака дронів. У Краснодарському краї горіли НПЗ та військова частина — відео
бавовна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?