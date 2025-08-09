В Україні розробили багаторазовий дрон-перехоплювач із дробовиком — відео

Під час демонстраційного заходу Iron Demo 2025 компанія Besomar презентувала багаторазовий дрон-перехоплювач літакового типу, оснащений дробовиком із автоматизованою системою стрільби.
Головні тези:
- Українська компанія Besomar представила багаторазовий дрон-перехоплювач з дробовиком на заході Iron Demo 2025.
- Дрон призначений для знешкодження ворожих безпілотників, що рухаються зі швидкістю до 200 км/год.
- Система зв’язку з функцією ППЧ дозволяє дрону наближатися до цілі непоміченим для її систем ухилення і вразити її.
Українські розробники представили багаторазовий дрон-перехоплювач із дробовиком
Як заявили розробники, у поточній конфігурації апарат здатен здійснювати два постріли, однак за потреби кількість пострілів можна збільшити до чотирьох.
Завдяки цифровій системі зв’язку з функцією ППЧ, перехоплювач може наближатися до цілі, залишаючись непоміченим для її систем ухилення, та вразити її.
Особливістю конструкції є можливість автоматичного пострілу: сенсор у носовій частині апарата ініціалізує автоматичний вогонь з дозволу пілота, коли ціль потрапляє в зону ураження, що підвищує ефективність проти маневрених об’єктів.
Для стрільби використовується безвідкотна система на базі набоїв 12-го калібру, яка забезпечує стабільність апарата під час пострілу.
Раніше, у березні 2025 року, компанія Sky Defenders вже тестувала подібний дрон із дробовиком. Такі системи встановлюють не лише на літакові платформи, а й на мультикоптери для перехоплення дронів типу Mavic та FPV.
