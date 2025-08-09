В Україні розробили багаторазовий дрон-перехоплювач із дробовиком — відео

Українські розробники представили багаторазовий дрон-перехоплювач із дробовиком

Як заявили розробники, у поточній конфігурації апарат здатен здійснювати два постріли, однак за потреби кількість пострілів можна збільшити до чотирьох.

Повідомляється, що дрон призначений для знешкодження ворожих безпілотників, що рухаються зі швидкістю до 200 км/год, зокрема БПЛА типу "Гербера" та розвідувальних апаратів. Поширити

Завдяки цифровій системі зв’язку з функцією ППЧ, перехоплювач може наближатися до цілі, залишаючись непоміченим для її систем ухилення, та вразити її.

Особливістю конструкції є можливість автоматичного пострілу: сенсор у носовій частині апарата ініціалізує автоматичний вогонь з дозволу пілота, коли ціль потрапляє в зону ураження, що підвищує ефективність проти маневрених об’єктів.

Для стрільби використовується безвідкотна система на базі набоїв 12-го калібру, яка забезпечує стабільність апарата під час пострілу.

Раніше, у березні 2025 року, компанія Sky Defenders вже тестувала подібний дрон із дробовиком. Такі системи встановлюють не лише на літакові платформи, а й на мультикоптери для перехоплення дронів типу Mavic та FPV.