Керує 100 дронами. У Південній Кореї представили унікальний БпЛА Xaiden — відео
Категорія
Технології
Дата публікації

Керує 100 дронами. У Південній Кореї представили унікальний БпЛА Xaiden — відео

дрон
Джерело:  Defense Express

Південнокорейська компанія Nearthlab презентувала FPV-дрони Xaiden, здатні формувати автономні рої, кожен з яких складається з 10 одиниць. 

Головні тези:

  • Унікальний БпЛА Xaiden від Nearthlab може керувати до 100 дронами, які формують автономні рої по 10 одиниць.
  • Ці дрони призначені для спостереження, розвідки та ураження живої сили й легкої техніки, мають можливість діяти як автономно, так і у складі роїв.
  • Бойове навантаження Xaiden - 60-мм мінометна міна, що дозволяє нейтралізувати ворожу піхоту.

У Південній Кореї представили унікальний БпЛА Xaiden

Керування одним роєм забезпечується через головний дрон, оснащений антенами для прямого зв’язку з оператором. Решта дев’ять пристроїв отримують команди лише від головного дрона і функціонують автономно завдяки вбудованому ШІ.

Ці дрони призначені для спостереження, розвідки та ураження живої сили й легкої техніки. Перед запуском рій складається у вертикальну конструкцію для очікування команди старту. У повітрі потенційно можуть діяти до 100 дронів, керованих однією людиною.

Крім того, ще кілька роїв можуть перебувати в режимі очікування, готові замінити вже активні при потребі.

Система спроєктована так, щоб навіть у разі втрати зв’язку через РЕБ, дрони могли продовжити виконання завдання самостійно. Як бойове навантаження Xaiden використовує 60-мм мінометну міну. Ймовірна перспектива доповнення іншими бойовими частинами поки не підтверджена.

За наявності значного запасу таких дронів, один оператор здатен забезпечити зону ураження, в межах якої ворожа піхота буде нейтралізована — залежно від дальності польоту апаратів і кількості доступного боєкомплекту.

Наразі виробник не розкриває технічні характеристики, вартість виробу чи можливості масштабування.

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