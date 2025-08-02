Управляет 100 дронами. В Южной Корее представили уникальный БпЛА Xaiden — видео

Южнокорейская компания Nearthlab представила FPV-дроны Xaiden, способные формировать автономные рои, каждый из которых состоит из 10 единиц.

В Южной Корее представили уникальный БпЛА Xaiden

Управление одним роем обеспечивается через главный дрон, оснащенный антеннами для прямой связи с оператором. Остальные девять устройств получают команды только от главного дрона и функционируют автономно благодаря встроенному ИИ.

Эти дроны предназначены для наблюдения, разведки и поражения живой силы и легкой техники. Перед запуском рой состоит в вертикальную конструкцию для ожидания команды старта. В воздухе потенциально могут действовать до 100 дронов, управляемых одним человеком. Поделиться

Кроме того, еще несколько роев могут находиться в режиме ожидания, готовы заменить уже активные по необходимости.

Система спроектирована так, чтобы даже в случае потери связи через РЭБ, дроны могли продолжить выполнение задачи самостоятельно.

При наличии значительного запаса таких дронов один оператор способен обеспечить зону поражения, в пределах которой вражеская пехота будет нейтрализована — в зависимости от дальности полета аппаратов и количества доступного боекомплекта.