Управляет 100 дронами. В Южной Корее представили уникальный БпЛА Xaiden — видео
Категория
Технологии
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Управляет 100 дронами. В Южной Корее представили уникальный БпЛА Xaiden — видео

Xaiden
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Источник:  Defense Express

Южнокорейская компания Nearthlab представила FPV-дроны Xaiden, способные формировать автономные рои, каждый из которых состоит из 10 единиц.

Главные тезисы

  • БПЛА Xaiden от Nearthlab в Южной Корее способен управлять до 100 дронами, формирующими рои по 10 единиц каждый.
  • Дроны Xaiden предназначены для наблюдения, разведки и поражения вражеской пехоты и легкой техники, способны действовать как в автономном режиме, так и в составе роев.
  • Управление роем осуществляется через главный дрон, а остальные устройства получают команды от него и функционируют автономно благодаря встроенному искусственному интеллекту.

В Южной Корее представили уникальный БпЛА Xaiden

Управление одним роем обеспечивается через главный дрон, оснащенный антеннами для прямой связи с оператором. Остальные девять устройств получают команды только от главного дрона и функционируют автономно благодаря встроенному ИИ.

Эти дроны предназначены для наблюдения, разведки и поражения живой силы и легкой техники. Перед запуском рой состоит в вертикальную конструкцию для ожидания команды старта. В воздухе потенциально могут действовать до 100 дронов, управляемых одним человеком.

Кроме того, еще несколько роев могут находиться в режиме ожидания, готовы заменить уже активные по необходимости.

Система спроектирована так, чтобы даже в случае потери связи через РЭБ, дроны могли продолжить выполнение задачи самостоятельно.

При наличии значительного запаса таких дронов один оператор способен обеспечить зону поражения, в пределах которой вражеская пехота будет нейтрализована — в зависимости от дальности полета аппаратов и количества доступного боекомплекта.

Пока производитель не раскрывает технические характеристики, стоимость изделия или возможности масштабирования.

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