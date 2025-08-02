Управляет 100 дронами. В Южной Корее представили уникальный БпЛА Xaiden — видео

Южнокорейская компания Nearthlab представила FPV-дроны Xaiden, способные формировать автономные рои, каждый из которых состоит из 10 единиц.
Главные тезисы
- БПЛА Xaiden от Nearthlab в Южной Корее способен управлять до 100 дронами, формирующими рои по 10 единиц каждый.
- Дроны Xaiden предназначены для наблюдения, разведки и поражения вражеской пехоты и легкой техники, способны действовать как в автономном режиме, так и в составе роев.
- Управление роем осуществляется через главный дрон, а остальные устройства получают команды от него и функционируют автономно благодаря встроенному искусственному интеллекту.
В Южной Корее представили уникальный БпЛА Xaiden
Управление одним роем обеспечивается через главный дрон, оснащенный антеннами для прямой связи с оператором. Остальные девять устройств получают команды только от главного дрона и функционируют автономно благодаря встроенному ИИ.
Кроме того, еще несколько роев могут находиться в режиме ожидания, готовы заменить уже активные по необходимости.
Система спроектирована так, чтобы даже в случае потери связи через РЭБ, дроны могли продолжить выполнение задачи самостоятельно.
При наличии значительного запаса таких дронов один оператор способен обеспечить зону поражения, в пределах которой вражеская пехота будет нейтрализована — в зависимости от дальности полета аппаратов и количества доступного боекомплекта.
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