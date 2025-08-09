В Украине разработали многоразовый дрон-перехватчик с дробовиком — видео
Во время демонстрационного мероприятия Iron Demo 2025 компания Besomar представила многоразовый дрон-перехватчик самолетного типа, оснащенный дробовиком с автоматизированной системой стрельбы.

Украинские разработчики представили многоразовый дрон-перехватчик с дробовиком

Как заявили разработчики, в текущей конфигурации аппарат способен производить два выстрела, однако при необходимости количество выстрелов можно увеличить до четырех.

Сообщается, что дрон предназначен для обезвреживания вражеских беспилотников, двигающихся со скоростью до 200 км/ч, в частности, БПЛА типа "Гербера" и разведывательных аппаратов.

Благодаря цифровой системе связи с функцией ППЧ перехватчик может приближаться к цели, оставаясь незамеченным для ее систем уклонения, и поразить ее.

Особенностью конструкции есть возможность автоматического выстрела: сенсор в носовой части аппарата инициализирует автоматический огонь с разрешения пилота, когда цель попадает в зону поражения, что повышает эффективность против маневренных объектов.

Для стрельбы используется безоткатная система на базе патронов 12 калибра, которая обеспечивает стабильность аппарата во время выстрела.

Ранее, в марте 2025 года, компания Sky Defenders уже тестировала подобный дрон с дробовиком. Такие системы устанавливают не только на самолетные платформы, но и мультикоптеры для перехвата дронов типа Mavic и FPV.

