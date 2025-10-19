РФ атакувала Україну 62 дронами — ППО знешкодила 40

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що вночі 18-19 жовтня країна-агресорка Росія здійснювала атаку та мирні українські міста та села 62 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. ППО змогла знешкодити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 7 локаціях.
- Атака триває, в повітряному просторі кілька російських дронів.
Як відпрацювали сили ППО
Нова атака російських загарбників почалася 19:00 18 жовтня.
Цього разу дрони летіли із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Що важливо розуміти, близько 40 із них — "шахеди".
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що відбулося влучання 19 ударних БпЛА на 7 локаціях.
