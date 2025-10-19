РФ атакувала Україну 62 дронами — ППО знешкодила 40
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Україну 62 дронами — ППО знешкодила 40

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що вночі 18-19 жовтня країна-агресорка Росія здійснювала атаку та мирні українські міста та села 62 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. ППО змогла знешкодити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 7 локаціях.
  • Атака триває, в повітряному просторі кілька російських дронів.

Як відпрацювали сили ППО

Нова атака російських загарбників почалася 19:00 18 жовтня.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Що важливо розуміти, близько 40 із них — "шахеди".

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 40 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що відбулося влучання 19 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Почалася глобальна боротьба". Експерти попереджають людство про новий виклик
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Британія визнала факт вторгнення Росії на територію НАТО
НАТО не може ігнорувати російську агресію
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Нове рішення проти шахедів РФ. Дрон-перехоплювач Tytan представили на виставці у США
Tytan

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?