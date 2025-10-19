Украинские воины поразили 8 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 19 октября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.10.25 ориентировочно составили:

личного состава — около / about 1130180 (+1000) человек

танков — 11268 (+1) ед.

боевых бронированных машин — 23399 (+3) ед.

артиллерийских систем — 33834 (+45) ед.

РСЗО — 1524 (+2) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 71967 (+444) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 64798 (+126) ед.

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение 18 октября российские оккупанты нанесли по территории Украины один ракетный и 84 авиационных удара.

Также армия РФ применила три ракеты и сбросила 193 управляемых авиационных бомб.