Украинские воины поразили 8 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1334 день полномасштабной войны России против Украины.
- Всего в течение 18 октября на фронте произошло 223 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 19 октября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около / about 1130180 (+1000) человек
танков — 11268 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 23399 (+3) ед.
артиллерийских систем — 33834 (+45) ед.
РСЗО — 1524 (+2) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 71967 (+444) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 64798 (+126) ед.
Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение 18 октября российские оккупанты нанесли по территории Украины один ракетный и 84 авиационных удара.
Также армия РФ применила три ракеты и сбросила 193 управляемых авиационных бомб.
Кроме этого, оккупанты привлекли для поражения 6343 дрона-камикадзе и произвели 5114 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 117 — из реактивных систем залпового огня.
