Украинские воины поразили 8 районов сосредоточения армии РФ
Украинские воины поразили 8 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 19 октября 2025 года
Read in English
Читати українською

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1334 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего в течение 18 октября на фронте произошло 223 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 19 октября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.10.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около / about 1130180 (+1000) человек

  • танков — 11268 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин — 23399 (+3) ед.

  • артиллерийских систем — 33834 (+45) ед.

  • РСЗО — 1524 (+2) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 71967 (+444) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 64798 (+126) ед.

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение 18 октября российские оккупанты нанесли по территории Украины один ракетный и 84 авиационных удара.

Также армия РФ применила три ракеты и сбросила 193 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, оккупанты привлекли для поражения 6343 дрона-камикадзе и произвели 5114 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 117 — из реактивных систем залпового огня.

Как отработали силы ПВО
Последствия атак России на разные регионы Украины

