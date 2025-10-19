"Это сигнал". Германия активно готовится к войне с Россией
Категория
Мир
Дата публикации

"Это сигнал". Германия активно готовится к войне с Россией

Германия трезво оценивает угрозу со стороны РФ
Read in English
Читати українською
Источник:  Spiegel

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус объявил, что призыв молодых мужчин станет сдерживающим сигналом для страны-агрессорки России. По его словам, прямо сейчас речь идет о безопасности целой страны.

Главные тезисы

  • Министр обороны Германии акцентирует внимание на важности защиты страны в связи с потенциальной угрозой от РФ.
  • Он рассчитывает на поддержку своего плана со стороны других ветвей власти.

Германия трезво оценивает угрозу со стороны РФ

По убеждению Писториуса, если Германия снова призвет всех мужчин определенного возраста и соберет данные обо всех, кто годен к военной службе — это заметят в России.

Другими словами, это тоже сдерживающий фактор, — пояснил министр обороны.

Он также подчеркнул, что в случае возникновения состояния обороны — призыв, который был приостановлен в 2011 году, немедленно возобновится в соответствии с Основным законом.

Тогда нам нужно знать, кто готов к действиям, а кто нет, — подчеркнул Писториус.

Как считает глав Минобороны ФРГ, отмена районных военных комиссариатов, связанная с приостановкой призыва, является серьезной ошибкой.

Сейчас мы строим новые, современные структуры. Мы будем готовы к середине 2027 года. Тогда мы сможем снова проводить общенациональный призыв.

Борис Писториус

Борис Писториус

Министр обороны Германии

Глава оборонного ведомства настроен придерживаться плана введения в действие закона о военной службе в начале 2026 года.

По его мнению, есть шанс добиться согласия с парламентскими фракциями.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Началась глобальная борьба". Эксперты предупреждают человечество о новом вызове
Демократия снова под угрозой?
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин предлагает Трампу "уступки" касательно Украины — в ЕС возмущены
Путин хочет получить Донетчину бесплатно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины поразили 8 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 19 октября 2025 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?