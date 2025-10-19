"Это сигнал". Германия активно готовится к войне с Россией

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус объявил, что призыв молодых мужчин станет сдерживающим сигналом для страны-агрессорки России. По его словам, прямо сейчас речь идет о безопасности целой страны.
Главные тезисы
- Министр обороны Германии акцентирует внимание на важности защиты страны в связи с потенциальной угрозой от РФ.
- Он рассчитывает на поддержку своего плана со стороны других ветвей власти.
Германия трезво оценивает угрозу со стороны РФ
По убеждению Писториуса, если Германия снова призвет всех мужчин определенного возраста и соберет данные обо всех, кто годен к военной службе — это заметят в России.
Он также подчеркнул, что в случае возникновения состояния обороны — призыв, который был приостановлен в 2011 году, немедленно возобновится в соответствии с Основным законом.
Как считает глав Минобороны ФРГ, отмена районных военных комиссариатов, связанная с приостановкой призыва, является серьезной ошибкой.
Глава оборонного ведомства настроен придерживаться плана введения в действие закона о военной службе в начале 2026 года.
По его мнению, есть шанс добиться согласия с парламентскими фракциями.
