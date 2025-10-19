"Это сигнал". Германия активно готовится к войне с Россией

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус объявил, что призыв молодых мужчин станет сдерживающим сигналом для страны-агрессорки России. По его словам, прямо сейчас речь идет о безопасности целой страны.

Германия трезво оценивает угрозу со стороны РФ

По убеждению Писториуса, если Германия снова призвет всех мужчин определенного возраста и соберет данные обо всех, кто годен к военной службе — это заметят в России.

Другими словами, это тоже сдерживающий фактор, — пояснил министр обороны.

Он также подчеркнул, что в случае возникновения состояния обороны — призыв, который был приостановлен в 2011 году, немедленно возобновится в соответствии с Основным законом.

Тогда нам нужно знать, кто готов к действиям, а кто нет, — подчеркнул Писториус.

Как считает глав Минобороны ФРГ, отмена районных военных комиссариатов, связанная с приостановкой призыва, является серьезной ошибкой.

Сейчас мы строим новые, современные структуры. Мы будем готовы к середине 2027 года. Тогда мы сможем снова проводить общенациональный призыв. Борис Писториус Министр обороны Германии

Глава оборонного ведомства настроен придерживаться плана введения в действие закона о военной службе в начале 2026 года.