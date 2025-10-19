"Готов к соглашению". Ходорковский предупредил о плане Путина
"Готов к соглашению". Ходорковский предупредил о плане Путина

Ходорковский
Источник:  Sky News

По мнению российского оппозиционера Михаила Ходорковского, российский диктатор Владимир Путин посылает сигнал президенту США Дональду Трампу о готовности к мирному соглашению для завершения войны против Украины

Главные тезисы

  • Путин хочет получить весь Донбасс, однако это крайне опасно для Украины.
  • Оппозиционер критикует Великобританию за потерю экспертных знаний о России.

Чего добивается Путин

Известный оппозиционер поделился своими впечатлениями от последних телефонных разговоров российского диктатора и американского лидера.

У меня создается впечатление, что Путин послал Трампу сигнал о том, что он готов к соглашению. Путин хочет получить весь Донбасс, те части, которые он еще не оккупировал, — заявил Ходорковский.

По его убеждению, такие территориальные “компромиссы”, если Киев на них все же согласится, — будут использованы Путиным для дестабилизации ситуации в остальной Украине.

На фоне последних событий российский оппозиционер также подверг жесткой критике дипломатические возможности Великобритании.

Он обратил внимание на то, что официальный Лондон потерял экспертные знания о России и не способен эффективно влиять на Кремль или поддерживать российскую оппозицию.

Именно поэтому он просит британский МИД не терять контакта с опытными российскими диссидентами.

По его убеждению, оказывая психологическое давление на Путина, в частности, через консолидацию оппозиции, можно получить влияние на ключевые точки конфликта.

Остановить эту войну было бы гораздо важнее, чем ждать еще несколько лет, пока Путин уйдет со сцены, — считает Ходорковский.

