"Готов к соглашению". Ходорковский предупредил о плане Путина

По мнению российского оппозиционера Михаила Ходорковского, российский диктатор Владимир Путин посылает сигнал президенту США Дональду Трампу о готовности к мирному соглашению для завершения войны против Украины
Главные тезисы
- Путин хочет получить весь Донбасс, однако это крайне опасно для Украины.
- Оппозиционер критикует Великобританию за потерю экспертных знаний о России.
Чего добивается Путин
Известный оппозиционер поделился своими впечатлениями от последних телефонных разговоров российского диктатора и американского лидера.
По его убеждению, такие территориальные “компромиссы”, если Киев на них все же согласится, — будут использованы Путиным для дестабилизации ситуации в остальной Украине.
На фоне последних событий российский оппозиционер также подверг жесткой критике дипломатические возможности Великобритании.
Он обратил внимание на то, что официальный Лондон потерял экспертные знания о России и не способен эффективно влиять на Кремль или поддерживать российскую оппозицию.
Именно поэтому он просит британский МИД не терять контакта с опытными российскими диссидентами.
По его убеждению, оказывая психологическое давление на Путина, в частности, через консолидацию оппозиции, можно получить влияние на ключевые точки конфликта.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-