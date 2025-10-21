Лідери Євросоюзу підтримали ідею Трампа щодо України

Лідери країн Європи 21 жовтня виступили зі спільною заявою, у якій підтвердили підтримку України та висловили схвалення зусиллям президента США Дональда Трампа, спрямованих на припинення бойових дій на фронті.

Трамп отримав підтримку з боку ЄС

Союзники у Європі вкотре звернули увагу на те, що вони єдині в прагненні до справедливого і тривалого миру, на який заслуговує українська нація.

Ми рішуче підтримуємо позицію президента Трампа, що бойові дії повинні бути негайно припинені, а поточна лінія зіткнення повинна стати відправною точкою для переговорів, — йдеться в офіційній заяві. Поширити

Окрім того, офіційний Брюссель залишається відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою.

За словами європейських лідерів, тактика затягування, до якої вдається Путін, щоразу підтверджує той факт, що саме Україна є єдиною стороною, яка серйозно ставиться до миру.

Міжнародна спільнота не може ігнорувати той факт, що глава Кремля щоденно, вже багато років поспіль, щоденно обирає терор і руйнування замість миру.