Лідери Євросоюзу підтримали ідею Трампа щодо України
Уряд Великої Британії
Лідери країн Європи 21 жовтня виступили зі спільною заявою, у якій підтвердили підтримку України та висловили схвалення зусиллям президента США Дональда Трампа, спрямованих на припинення бойових дій на фронті.

Головні тези:

  • Європейські країни єдині в прагненні до справедливого і тривалого миру для України.
  • ЄС засуджує тактику затягування мирних переговорів з боку Путіна.

Союзники у Європі вкотре звернули увагу на те, що вони єдині в прагненні до справедливого і тривалого миру, на який заслуговує українська нація.

Ми рішуче підтримуємо позицію президента Трампа, що бойові дії повинні бути негайно припинені, а поточна лінія зіткнення повинна стати відправною точкою для переговорів, — йдеться в офіційній заяві.

Окрім того, офіційний Брюссель залишається відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою.

За словами європейських лідерів, тактика затягування, до якої вдається Путін, щоразу підтверджує той факт, що саме Україна є єдиною стороною, яка серйозно ставиться до миру.

Міжнародна спільнота не може ігнорувати той факт, що глава Кремля щоденно, вже багато років поспіль, щоденно обирає терор і руйнування замість миру.

Тому ми чітко заявляємо, що Україна повинна бути в найсильнішому становищі — до, під час і після будь-якого перемир'я. Ми повинні посилити тиск на економіку Росії та її оборонну промисловість, доки Путін не буде готовий укласти мир, — наголосили лідери Європи.

