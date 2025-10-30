Россия будет иметь убытки от санкций по меньшей мере на 50 млрд долл в год — Зеленский

Президент Владимир Зеленский после доклада руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко заявил, что ущерб России от санкций будет составлять не менее 50 млрд долл. в год.
Главные тезисы
- Ущерб России от санкций оценивается президентом Украины Владимиром Зеленским не менее чем в 50 млрд долл в год.
- Украина выступает за усиление международной санкционной политики в отношении России.
- Зеленский призывает продолжать давление на Москву и поддерживать решительные санкции в отношении российских компаний.
Россия будет иметь убытки по 50 млрд долл в год из-за санкций
Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский после доклада руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко.
Президент выразил надежду, что санкционных шагов партнеров будет еще больше, о чем есть соответствующие сигналы. "Объемы поставки нефти от арабских государств на мировой рынок точно могут не допустить никаких дестабилизаций и ценовых скачков на рынке, которыми пугают россияне", — сказал глава государства.
