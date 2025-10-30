Россия будет иметь убытки от санкций по меньшей мере на 50 млрд долл в год — Зеленский

Есть первые подробные оценки от разведки о влиянии новых санкций партнеров на российскую военную машину. Много информации, и на основе этого скорректируем нашу коммуникацию с партнерами по подготовке новых санкций. Фиксируем существенный ущерб России от уже примененных ограничений в отношении нефтяных компаний и предполагаем, что при продолжении принципиального и последовательного давления на Москву их потери только от тех ограничений, которые были применены недавно, составят не менее 50 миллиардов долларов в год.