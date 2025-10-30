Россия будет иметь убытки от санкций по меньшей мере на 50 млрд долл в год — Зеленский
Россия будет иметь убытки от санкций по меньшей мере на 50 млрд долл в год — Зеленский

Президент Владимир Зеленский после доклада руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко заявил, что ущерб России от санкций будет составлять не менее 50 млрд долл. в год.

  • Ущерб России от санкций оценивается президентом Украины Владимиром Зеленским не менее чем в 50 млрд долл в год.
  • Украина выступает за усиление международной санкционной политики в отношении России.
  • Зеленский призывает продолжать давление на Москву и поддерживать решительные санкции в отношении российских компаний.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский после доклада руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко.

Есть первые подробные оценки от разведки о влиянии новых санкций партнеров на российскую военную машину. Много информации, и на основе этого скорректируем нашу коммуникацию с партнерами по подготовке новых санкций. Фиксируем существенный ущерб России от уже примененных ограничений в отношении нефтяных компаний и предполагаем, что при продолжении принципиального и последовательного давления на Москву их потери только от тех ограничений, которые были применены недавно, составят не менее 50 миллиардов долларов в год.

Президент выразил надежду, что санкционных шагов партнеров будет еще больше, о чем есть соответствующие сигналы. "Объемы поставки нефти от арабских государств на мировой рынок точно могут не допустить никаких дестабилизаций и ценовых скачков на рынке, которыми пугают россияне", — сказал глава государства.

Он добавил, что также налажен регулярный обмен данными с ключевыми государствами в отношении российских лиц и заслуживающих применения санкций схем. Зеленский заверил, что «значительную часть наших предложений партнеры учитывают». По его словам, должны быть полностью реализованы и меры по российскому танкерному флоту.

