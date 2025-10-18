Санкции и военная экономика продолжают разрушать российский бизнес. В 2026 году предприниматели готовятся к очередному удару – повышению налогов, которое кремль объясняет потребностью наполнить военный бюджет. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.
Главные тезисы
- Санкции и военная экономика привели к краху российского бизнеса, вынуждая предпринимателей повышать цены и сокращать производство.
- Ожидается увеличение стоимости товаров и услуг на 4-9%, что негативно отразится на покупателях и компаниях в России.
- Российский бизнес на грани краха, согласно данным Центробанка РФ, компании планируют поднимать цены для выживания в сложных условиях.
Российский бизнес находится на грани краха
Согласно данным Центробанка РФ, большинство компаний планируют поднять цены, чтобы выжить в новых условиях. Ожидается, что уже в ближайшие месяцы стоимость товаров и услуг увеличится на 4–9%, максимально — в розничной торговле.
Центр уже писал, что в сентябре деловая активность русского бизнеса резко свалилась. Война стала главным "налогом" для России, забирая ресурсы, элементарную стабильность и будущее.
Пока государство вливает триллионы в «оборонку», российский бизнес оказался в тупике без возможностей для развития. Предприниматели вынуждены поднимать цены, сокращать производство и увольнять работников, а инвестиции «убегают» из страны.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-