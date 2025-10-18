Санкции Запада и "экономика войны" разрушают российский бизнес
Санкции Запада и "экономика войны" разрушают российский бизнес

Санкции и военная экономика продолжают разрушать российский бизнес. В 2026 году предприниматели готовятся к очередному удару – повышению налогов, которое кремль объясняет потребностью наполнить военный бюджет. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

  • Санкции и военная экономика привели к краху российского бизнеса, вынуждая предпринимателей повышать цены и сокращать производство.
  • Ожидается увеличение стоимости товаров и услуг на 4-9%, что негативно отразится на покупателях и компаниях в России.
  • Российский бизнес на грани краха, согласно данным Центробанка РФ, компании планируют поднимать цены для выживания в сложных условиях.

Российский бизнес находится на грани краха

Согласно данным Центробанка РФ, большинство компаний планируют поднять цены, чтобы выжить в новых условиях. Ожидается, что уже в ближайшие месяцы стоимость товаров и услуг увеличится на 4–9%, максимально — в розничной торговле.

Центр уже писал, что в сентябре деловая активность русского бизнеса резко свалилась. Война стала главным "налогом" для России, забирая ресурсы, элементарную стабильность и будущее.

Пока государство вливает триллионы в «оборонку», российский бизнес оказался в тупике без возможностей для развития. Предприниматели вынуждены поднимать цены, сокращать производство и увольнять работников, а инвестиции «убегают» из страны.

В современной российской экономике бизнес не создает будущее — он пытается выжить, финансируя агрессию Кремля. В таких условиях говорить о «росте» или «инновации» уже не приходится: впереди — плата за войну: стагнация, дефицит и постепенное сворачивание целых отраслей.

