Санкции и военная экономика продолжают разрушать российский бизнес. В 2026 году предприниматели готовятся к очередному удару – повышению налогов, которое кремль объясняет потребностью наполнить военный бюджет. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Российский бизнес находится на грани краха

Согласно данным Центробанка РФ, большинство компаний планируют поднять цены, чтобы выжить в новых условиях. Ожидается, что уже в ближайшие месяцы стоимость товаров и услуг увеличится на 4–9%, максимально — в розничной торговле.

Центр уже писал, что в сентябре деловая активность русского бизнеса резко свалилась. Война стала главным "налогом" для России, забирая ресурсы, элементарную стабильность и будущее.

Пока государство вливает триллионы в «оборонку», российский бизнес оказался в тупике без возможностей для развития. Предприниматели вынуждены поднимать цены, сокращать производство и увольнять работников, а инвестиции «убегают» из страны.