Служба внешней разведки Украины обращает внимание на то, что количество зарегистрированных бизнесов в России упало до самого низкого за последние 15 лет уровня. Что важно понимать, по состоянию на 1 сентября 2025 года в Едином госреестре юрлиц РФ осталось всего 3,17 млн предприятий. В 2023 году их было 3,29 миллиона.

Россия стремительно теряет свой бизнес

Одна из ключевых причин — высокая ключевая ставка центробанка, которая полгода держаласть на уровне 21% годовых, а также усиление налогового контроля.

В 2024 году российская налоговая служба ликвидировала 100 тыс. юрлиц, в 2023 — 172 тыс., в 2022 — более 214 тыс. Вместо оздоровления рынка это приводит к ослаблению конкуренции, сокращению рабочих мест и снижению инновационной активности.

Что также важно понимать, в первой половине этого года «смертность бизнеса» в стране-агрессорке почти в полтора раза превысила его «рождаемость».

СВР обращает внимание на то, что это произошло впервые с 2022-го, когда после санкций рынок массово покидали компании.

Кроме того, указано, что в большинстве случаев с рынка уходили торговые, строительные и промышленные предприятия.