Российский бизнес начал "вымирать" еще быстрее
Категория
Экономика
Дата публикации

Российский бизнес начал "вымирать" еще быстрее

Служба внешней разведки Украины
Россия стремительно теряет свой бизнес
Читати українською

Служба внешней разведки Украины обращает внимание на то, что количество зарегистрированных бизнесов в России упало до самого низкого за последние 15 лет уровня. Что важно понимать, по состоянию на 1 сентября 2025 года в Едином госреестре юрлиц РФ осталось всего 3,17 млн предприятий. В 2023 году их было 3,29 миллиона.

Главные тезисы

  • Основные причины этой тенденции – высокая ключевая ставка центробанка и усиление налогового контроля.
  • Ликвидация тысяч компаний и сворачивание бизнеса приводят к сокращению рабочих мест и снижению конкуренции.

Россия стремительно теряет свой бизнес

Одна из ключевых причин — высокая ключевая ставка центробанка, которая полгода держаласть на уровне 21% годовых, а также усиление налогового контроля.

В 2024 году российская налоговая служба ликвидировала 100 тыс. юрлиц, в 2023 — 172 тыс., в 2022 — более 214 тыс. Вместо оздоровления рынка это приводит к ослаблению конкуренции, сокращению рабочих мест и снижению инновационной активности.

Что также важно понимать, в первой половине этого года «смертность бизнеса» в стране-агрессорке почти в полтора раза превысила его «рождаемость».

СВР обращает внимание на то, что это произошло впервые с 2022-го, когда после санкций рынок массово покидали компании.

Кроме того, указано, что в большинстве случаев с рынка уходили торговые, строительные и промышленные предприятия.

Несмотря на незначительное снижение ключевой ставки до 17%, бизнес в России продолжает сворачиваться. Экономика России продолжает погружаться в длительный кризис, который поражает ключевые отрасли и лишает малый и средний бизнес шансов на развитие.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Келлог раскрыл реальное отношение Трампа к Путину
Трамп скрывает свое реальное отношение к Путину
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В России нашли мертвым известного военного преступника Тюнина
Тюнина нашли мертвым
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В России придумали циничное объяснение ночного массированного удара по Украине
Днепр

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?