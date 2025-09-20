Российский бизнес начал "вымирать" еще быстрее

Служба внешней разведки Украины обращает внимание на то, что количество зарегистрированных бизнесов в России упало до самого низкого за последние 15 лет уровня. Что важно понимать, по состоянию на 1 сентября 2025 года в Едином госреестре юрлиц РФ осталось всего 3,17 млн предприятий. В 2023 году их было 3,29 миллиона.
- Основные причины этой тенденции – высокая ключевая ставка центробанка и усиление налогового контроля.
- Ликвидация тысяч компаний и сворачивание бизнеса приводят к сокращению рабочих мест и снижению конкуренции.
Россия стремительно теряет свой бизнес
Одна из ключевых причин — высокая ключевая ставка центробанка, которая полгода держаласть на уровне 21% годовых, а также усиление налогового контроля.
Что также важно понимать, в первой половине этого года «смертность бизнеса» в стране-агрессорке почти в полтора раза превысила его «рождаемость».
СВР обращает внимание на то, что это произошло впервые с 2022-го, когда после санкций рынок массово покидали компании.
Кроме того, указано, что в большинстве случаев с рынка уходили торговые, строительные и промышленные предприятия.
