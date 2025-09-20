В России придумали циничное объяснение ночного массированного удара по Украине

В Минобороны страны-агрессорки заявили, что якобы нанесли удар по предприятиям, осуществляющим разработку ракетных комплексов и БПЛА.

Россия цинично назвала украинские многоэтажки военными объектами

В российском Минобороны издали ложное объяснение массированного удара по Украине в ночь на 20 сентября, в результате которого зафиксированы значительные разрушения, погибшие и множество пострадавших.

Так, в возведении российского военного ведомства отмечено, что якобы удар был нанесен по предприятиям украинского ВПК, ответственным за разработку ракетных комплексов и БПЛА.

Удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов "Сапсан", производство многоцелевых ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, работающих боеприпасов. Поделиться

При этом россияне заявили, что якобы цели удара достигнуты и все назначенные объекты поражены.

Напомним, в результате российского удара пострадала многоэтажка в Днепре. Кроме того, по данным местных медиа, вражеские ракеты попали в состав АТБ в Днепре. В результате обстрела десятки человек ранены, трое погибли.