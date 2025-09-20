У Росії вигадали цинічне пояснення нічного масованого удару по Україні
У Росії вигадали цинічне пояснення нічного масованого удару по Україні

Дніпро
Джерело:  online.ua

У Міноборони країни-агресорки заявили, що нібито завдали удару по підприємствах, які здійснюють розробку ракетних комплексів і БпЛА.

Головні тези:

  • Російське Міноборони вигадало неправдиве пояснення для масованого удару по Україні.
  • Удар було нібито нанесено по підприємствах українського військово-промислового комплексу, які розробляють ракетні комплекси і безпілотні літальні апарати.
  • Російський удар призвів до значних руйнувань, загибелі та численних мирних постраждалих в Україні.

Росія цинічно назвала українські багатоповерхівки військовими об’єктами

У російському Міноборони видали брехливе пояснення масованого удару по Україні у ніч на 20 вересня, унаслідок якого зафіксовано значні руйнування, є загиблі та безліч постраждалих.

Так, у зведенні російського військового відомства зазначено, що нібито удару було завдано по підприємствах українського ВПК, відповідальних за розробку ракетних комплексів і БПЛА.

Удар високоточною зброєю великої дальності повітряного і наземного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами було завдано по підприємствах військово-промислового комплексу України, які здійснюють розробку оперативно-тактичних комплексів "Сапсан", виробництво багатоцільових ударних і розвідувальних безпілотних літальних апаратів, роботизованої бойової техніки, БпЛА-перехоплювачів і баражуючих боєприпасів.

При цьому росіяни заявили, що нібито мети удару досягнуто і всі призначені об'єкти уражено.

Нагадаємо, внаслідок російського удару постраждала багатоповерхівка в Дніпрі. Крім того, за даними місцевих медіа, ворожі ракети влучили у склад АТБ у Дніпрі. Унаслідок обстрілу десятки людей поранені, троє загинули.

