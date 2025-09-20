Російський бізнес почав "вимирати" дедалі швидше

Служба зовнішньої розвідки України звертає увагу на те, що кількість зареєстрованих бізнесів у Росії впала до найнижчого за останні 15 років рівня. Що важливо розуміти, станом на 1 вересня 2025 року в Єдиному держреєстрі юросіб РФ залишилося лише 3,17 млн підприємств. У 2023 році їх було 3,29 млн.
Головні тези:
- Основні причини цієї тенденції - висока ключова ставка центробанку та посилення податкового контролю.
- Ліквідація тисяч компаній та згортання бізнесу призводять до скорочення робочих місць та зниження конкуренції.
Росія стрімко втрачає свій бізнес
Одна з ключових причин — висока ключова ставка центробанку, яка пів року трималася на рівні 21 % річних, а також посилення податкового контролю.
Що також важливо розуміти, у першій половині цього року «смертність бізнесу» у країні-агресорці майже в півтора раза перевищила його «народжуваність».
СЗР звертає увагу на те, що це сталося вперше з 2022-го, коли після санкцій ринок масово залишали компанії.
Окрім того, наголошується, що у більшості випадків з ринку йшли торговельні, будівельні та промислові підприємства.
