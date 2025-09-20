Російський бізнес почав "вимирати" дедалі швидше
Економіка
Дата публікації

Російський бізнес почав "вимирати" дедалі швидше

Служба зовнішньої розвідки України
Росія стрімко втрачає свій бізнес

 Служба зовнішньої розвідки України звертає увагу на те, що кількість зареєстрованих бізнесів у Росії впала до найнижчого за останні 15 років рівня. Що важливо розуміти, станом на 1 вересня 2025 року в Єдиному держреєстрі юросіб РФ залишилося лише 3,17 млн підприємств. У 2023 році їх було 3,29 млн.

Головні тези:

  • Основні причини цієї тенденції - висока ключова ставка центробанку та посилення податкового контролю.
  • Ліквідація тисяч компаній та згортання бізнесу призводять до скорочення робочих місць та зниження конкуренції.

Одна з ключових причин — висока ключова ставка центробанку, яка пів року трималася на рівні 21 % річних, а також посилення податкового контролю.

У 2024 році російська податкова служба ліквідувала 100 тис. юросіб, у 2023 — 172 тис., у 2022 — понад 214 тис. Замість оздоровлення ринку це призводить до ослаблення конкуренції, скорочення робочих місць та зниження інноваційної активності.

Що також важливо розуміти, у першій половині цього року «смертність бізнесу» у країні-агресорці майже в півтора раза перевищила його «народжуваність».

СЗР звертає увагу на те, що це сталося вперше з 2022-го, коли після санкцій ринок масово залишали компанії.

Окрім того, наголошується, що у більшості випадків з ринку йшли торговельні, будівельні та промислові підприємства.

Попри незначне зниження ключової ставки до 17 %, бізнес у рф продовжує згортатися. Економіка рф продовжує занурюватися у тривалу кризу, яка вражає ключові галузі та позбавляє малий і середній бізнес шансів на розвиток.

