Російський бізнес почав "вимирати" дедалі швидше

Служба зовнішньої розвідки України звертає увагу на те, що кількість зареєстрованих бізнесів у Росії впала до найнижчого за останні 15 років рівня. Що важливо розуміти, станом на 1 вересня 2025 року в Єдиному держреєстрі юросіб РФ залишилося лише 3,17 млн підприємств. У 2023 році їх було 3,29 млн.

Росія стрімко втрачає свій бізнес

Одна з ключових причин — висока ключова ставка центробанку, яка пів року трималася на рівні 21 % річних, а також посилення податкового контролю.

У 2024 році російська податкова служба ліквідувала 100 тис. юросіб, у 2023 — 172 тис., у 2022 — понад 214 тис. Замість оздоровлення ринку це призводить до ослаблення конкуренції, скорочення робочих місць та зниження інноваційної активності. Поширити

Що також важливо розуміти, у першій половині цього року «смертність бізнесу» у країні-агресорці майже в півтора раза перевищила його «народжуваність».

СЗР звертає увагу на те, що це сталося вперше з 2022-го, коли після санкцій ринок масово залишали компанії.

Окрім того, наголошується, що у більшості випадків з ринку йшли торговельні, будівельні та промислові підприємства.