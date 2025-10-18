Санкції Заходу та "економіка війни" руйнують російський бізнес
Категорія
Економіка
Дата публікації

Санкції Заходу та "економіка війни" руйнують російський бізнес

Центр протидії дезінформації
економіка

Санкції та «воєнна економіка» продовжують руйнувати російський бізнес. У 2026 році підприємці готуються до чергового удару – підвищення податків, яке кремль пояснює потребою наповнити військовий бюджет. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Головні тези:

  • Санкції та "воєнна економіка" призвели до краху російського бізнесу, змушуючи підприємців підвищувати ціни та скорочувати виробництво.
  • Вартість товарів і послуг у Росії очікується збільшитися на 4-9%, що негативно позначиться на покупцях та компаніях.
  • За даними Центробанку РФ, російські підприємства стикаються зі складнощами та змушені звільняти працівників через економічний кризис.

Російський бізнес знаходиться на межі краху

Згідно з даними Центробанку РФ, більшість компаній планують підняти ціни, щоб вижити в нових умовах. Очікується, що вже протягом ближчих місяців вартість товарів і послуг збільшиться на 4–9%, максимально – у роздрібній торгівлі.

Центр вже писав, що у вересні ділова активність російського бізнесу різко впала. Війна стала головним «податком» для Росії, забираючи ресурси, елементарну стабільність і майбутнє.

Поки держава вливає трильйони в «оборонку», російський бізнес опинився в глухому куті без можливостей для розвитку. Підприємці змушені підіймати ціни, скорочувати виробництво і звільняти працівників, а інвестиції «тікають» з країни.

У сучасній російській економіці бізнес не створює майбутнє – він намагається вижити, фінансуючи агресію Кремля. У таких умовах говорити про «зростання» чи «інновації» вже не доводиться: попереду – плата за війну: стагнація, дефіцит й поступове згортання цілих галузей.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Крах російської космічної галузі — дві корпорації опинилися на межі банкрутства
Центр протидії дезінформації
ракета
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Ще крок до краху. Економічне зростання Росії майже повністю зупинилося
Центр протидії дезінформації
Росія
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Російський бізнес почав "вимирати" дедалі швидше
Служба зовнішньої розвідки України
Росія стрімко втрачає свій бізнес

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?