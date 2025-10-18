Санкції Заходу та "економіка війни" руйнують російський бізнес

Санкції та «воєнна економіка» продовжують руйнувати російський бізнес. У 2026 році підприємці готуються до чергового удару – підвищення податків, яке кремль пояснює потребою наповнити військовий бюджет. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Російський бізнес знаходиться на межі краху

Згідно з даними Центробанку РФ, більшість компаній планують підняти ціни, щоб вижити в нових умовах. Очікується, що вже протягом ближчих місяців вартість товарів і послуг збільшиться на 4–9%, максимально – у роздрібній торгівлі.

Центр вже писав, що у вересні ділова активність російського бізнесу різко впала. Війна стала головним «податком» для Росії, забираючи ресурси, елементарну стабільність і майбутнє.

Поки держава вливає трильйони в «оборонку», російський бізнес опинився в глухому куті без можливостей для розвитку. Підприємці змушені підіймати ціни, скорочувати виробництво і звільняти працівників, а інвестиції «тікають» з країни.