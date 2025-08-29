Ще крок до краху. Економічне зростання Росії майже повністю зупинилося
Категорія
Економіка
Дата публікації

Ще крок до краху. Економічне зростання Росії майже повністю зупинилося

Центр протидії дезінформації
Росія
Read in English

Уряд Росії визнав, що економічне зростання зупинилось. За пів року темпи впали у 11 разів, а цілі галузі вже скотилися у рецесію, навіть "оборонка" втратила динаміку.

Головні тези:

  • Темпи економічного зростання Росії скоротилися у 11 разів за пів року, вказуючи на наближення до стагнації.
  • Промислові сектори, які раніше показували позитивну динаміку, зараз зазнають рецесії, що загрожує економіці країни.
  • Зростання у виробництві металовиробів та електроніки сповільнилося, навіть військово-промисловий комплекс не витримує темпів.

Економічне зростання Росії на межі стагнації

За підсумками липня 2025 року ВВП країни зріс лише на 0,4% у річному вимірі. Це означає, що економіка перебуває на межі стагнації.

Для порівняння, ще у червні цього року показник становив 1%, а в грудні 2024-го — 4,5%. Таким чином, усього за пів року темпи зростання скоротилися у 11 разів.

Стан промисловості демонструє критичне уповільнення. Сектори, які ще торік показували позитивну динаміку, нині занурюються в рецесію.

  • Виробництво меблів скоротилося на 12%

  • Виробництво одягу — на 7%

  • Електрообладнання — на 6,5%

  • У металургії падіння перевищило 10%

Ці показники свідчать, що промисловість Росії фактично балансує на нульових позначках.

Навіть військово-промисловий комплекс, який Кремль вважає критично важливим під час війни, не витримує темпів.

Зростання у виробництві металовиробів та електроніки сповільнилося у 3,5-5 разів. Це демонструє, що навіть оборонка, яка довгий час залишалася локомотивом російської економіки, почала втрачати динаміку.

Резерви для "підживлення" економіки Росії вичерпуються. Щоб далі фінансувати війну, влада буде змушена підвищувати податки та забирати ресурси у цивільних секторів, що ще більше гальмуватиме розвиток. Війна та санкції штовхають економіку РФ у затяжну кризу.

"Путінська економіка" котиться в прірву:

  • Доходи від нафти впали, а бюджетний дефіцит у липні досяг 4,9 трлн рублів — максимуму за більш ніж 30 років.

  • Інфляція перевищила 10%, ключова ставка піднялася до 21% — найвищого рівня за два десятиліття.

  • Банки поставили на війну. У результаті багато банків заробляють менше, ніж платять за депозитами і позиками.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Російська економіка зіткнулася ще з однією серйозною проблемою
Постачання бензину з Росії скоротилося на 50%
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Економіка РФ зіткнулася ще з однією серйозною проблемою
У Росії почалася вугільна криза
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Економіка РФ летить у прірву — зростає лише сегмент ритуальних послуг
Служба зовнішньої розвідки України
цвинтар

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?