Ще крок до краху. Економічне зростання Росії майже повністю зупинилося

Уряд Росії визнав, що економічне зростання зупинилось. За пів року темпи впали у 11 разів, а цілі галузі вже скотилися у рецесію, навіть "оборонка" втратила динаміку.
Головні тези:
- Темпи економічного зростання Росії скоротилися у 11 разів за пів року, вказуючи на наближення до стагнації.
- Промислові сектори, які раніше показували позитивну динаміку, зараз зазнають рецесії, що загрожує економіці країни.
- Зростання у виробництві металовиробів та електроніки сповільнилося, навіть військово-промисловий комплекс не витримує темпів.
Економічне зростання Росії на межі стагнації
За підсумками липня 2025 року ВВП країни зріс лише на 0,4% у річному вимірі. Це означає, що економіка перебуває на межі стагнації.
Для порівняння, ще у червні цього року показник становив 1%, а в грудні 2024-го — 4,5%. Таким чином, усього за пів року темпи зростання скоротилися у 11 разів.
Стан промисловості демонструє критичне уповільнення. Сектори, які ще торік показували позитивну динаміку, нині занурюються в рецесію.
Виробництво меблів скоротилося на 12%
Виробництво одягу — на 7%
Електрообладнання — на 6,5%
У металургії падіння перевищило 10%
Ці показники свідчать, що промисловість Росії фактично балансує на нульових позначках.
Навіть військово-промисловий комплекс, який Кремль вважає критично важливим під час війни, не витримує темпів.
Зростання у виробництві металовиробів та електроніки сповільнилося у 3,5-5 разів. Це демонструє, що навіть оборонка, яка довгий час залишалася локомотивом російської економіки, почала втрачати динаміку.
"Путінська економіка" котиться в прірву:
Доходи від нафти впали, а бюджетний дефіцит у липні досяг 4,9 трлн рублів — максимуму за більш ніж 30 років.
Інфляція перевищила 10%, ключова ставка піднялася до 21% — найвищого рівня за два десятиліття.
Банки поставили на війну. У результаті багато банків заробляють менше, ніж платять за депозитами і позиками.
