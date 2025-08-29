Еще шаг к краху. Экономический рост России почти полностью остановился
Еще шаг к краху. Экономический рост России почти полностью остановился

ЦПД
Россия
Правительство России признало, что экономический рост остановился. За полгода темпы упали в 11 раз, а целые отрасли уже скатились в рецессию, даже "оборонка" потеряла динамику.

Главные тезисы

  • Экономический рост России сократился в 11 раз за полгода, указывая на приближение к стагнации.
  • Промышленные сектора испытывают рецессию, сокращая производство метизов, электроники, мебели и одежды.
  • Резервы для развития экономики иссякают, власти вынуждены повышать налоги и забирать ресурсы у гражданских секторов.

Экономический рост России на грани стагнации

По итогам июля 2025 года ВВП страны вырос всего на 0,4% в годовом исчислении. Это означает, что экономика находится на грани стагнации.

Для сравнения, еще в июне этого года показатель составил 1%, а в декабре 2024-го — 4,5%. Таким образом, всего за полгода темпы роста сократились в 11 раз.

Состояние индустрии показывает критическое замедление. Секторы, еще в прошлом году показывающие положительную динамику, сейчас погружаются в рецессию.

  • Производство мебели сократилось на 12%

  • Производство одежды — на 7%

  • Электрооборудование — на 6,5%

  • В металлургии падение превысило 10%

Эти характеристики свидетельствуют, что индустрия России практически балансирует на нулевых отметках.

Даже военно-промышленный комплекс, считающийся Кремлем критически важным во время войны, не выдерживает темпов.

Рост в производстве метизов и электроники замедлился в 3,5-5 раз. Это демонстрирует, что даже оборонка, долгое время остававшаяся локомотивом российской экономики, начала терять динамику.

Резервы для "подкормки" экономики России иссякают. Чтобы дальше финансировать войну, власти будут вынуждены повышать налоги и забирать ресурсы у гражданских секторов, что еще больше будет тормозить развитие. Война и санкции толкают экономику РФ в затяжной кризис.

"Путинская экономика" катится в бездну:

  • Доходы от нефти упали, а бюджетный дефицит в июле достиг 4,9 трлн рублей — максимума за более чем 30 лет.

  • Инфляция превысила 10%, ключевая ставка поднялась до 21% — самого высокого уровня за два десятилетия.

  • Банки поставили на войну. В результате многие банки зарабатывают меньше, чем платят по депозитам и ссудам.

