Правительство России признало, что экономический рост остановился. За полгода темпы упали в 11 раз, а целые отрасли уже скатились в рецессию, даже "оборонка" потеряла динамику.
Главные тезисы
- Экономический рост России сократился в 11 раз за полгода, указывая на приближение к стагнации.
- Промышленные сектора испытывают рецессию, сокращая производство метизов, электроники, мебели и одежды.
- Резервы для развития экономики иссякают, власти вынуждены повышать налоги и забирать ресурсы у гражданских секторов.
Экономический рост России на грани стагнации
По итогам июля 2025 года ВВП страны вырос всего на 0,4% в годовом исчислении. Это означает, что экономика находится на грани стагнации.
Для сравнения, еще в июне этого года показатель составил 1%, а в декабре 2024-го — 4,5%. Таким образом, всего за полгода темпы роста сократились в 11 раз.
Состояние индустрии показывает критическое замедление. Секторы, еще в прошлом году показывающие положительную динамику, сейчас погружаются в рецессию.
Производство мебели сократилось на 12%
Производство одежды — на 7%
Электрооборудование — на 6,5%
В металлургии падение превысило 10%
Эти характеристики свидетельствуют, что индустрия России практически балансирует на нулевых отметках.
Даже военно-промышленный комплекс, считающийся Кремлем критически важным во время войны, не выдерживает темпов.
Рост в производстве метизов и электроники замедлился в 3,5-5 раз. Это демонстрирует, что даже оборонка, долгое время остававшаяся локомотивом российской экономики, начала терять динамику.
"Путинская экономика" катится в бездну:
Доходы от нефти упали, а бюджетный дефицит в июле достиг 4,9 трлн рублей — максимума за более чем 30 лет.
Инфляция превысила 10%, ключевая ставка поднялась до 21% — самого высокого уровня за два десятилетия.
Банки поставили на войну. В результате многие банки зарабатывают меньше, чем платят по депозитам и ссудам.
