Украина готовит новые санкции против ВПК и пропагандистов России — Зеленский

Зеленский анонсировал новые антироссийские санкции

Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил во время видеообращения.

Продолжаем нашу санкционную работу. Мы готовим новые санкции, в частности, против целей в российском военном производстве, в их пропаганде. Постепенно мы должны заблокировать контакты с миром всех российских субъектов, работающих на войну. Указы — вскоре. Также мы синхронизируем 19 пакет санкций Европейского Союза в украинской юрисдикции, и важно, чтобы наши дипломаты и все представители Украины активнее работали в европейских странах за пределами ЕС, чтобы они тоже взяли себе общие европейские санкции. Владимир Зеленский Президент Украины

Он отметил, что Украина очень ценит усилия Швейцарии, Норвегии и других стран Европы, которые в последние годы поддерживают общее европейское давление ради прекращения войны.

Уже началась подготовка и 20-го пакета санкций Евросоюза — и не только Евросоюз предпринимает новые шаги. Ожидаю детального доклада разведки о влиянии решения Америки по санкциям против российских нефтяных компаний, и предварительные данные довольно оптимистичные — влияние значительное. Мы проверяем детали и каждую схему, которую Россия еще использует, нужно заблокировать. И этот сигнал в мире должен быть воспринят правильно. Поделиться

Он подчеркнул, что "Россия должна закончить свою войну, иначе должен закончиться российский нефтяной экспорт".

Зеленский также поручил министру иностранных дел Украины сосредоточиться на странах, которые в свое время дестабилизировались Россией, которые прошли войны и сейчас переживают тяжелые времена.