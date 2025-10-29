Украина готовит новые санкции против ВПК и пропагандистов России — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Украина готовит новые санкции против ВПК и пропагандистов России — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
Read in English
Читати українською

Украина готовит новые санкции против российского военного производства и пропагандистов.

Главные тезисы

  • Украина готовит новые санкции против российского военного производства и пропагандистов на фоне агрессивной деятельности России.
  • Президент Зеленский призвал к блокированию контактов с российскими субъектами, работающими на войну, и синхронизации санкций Евросоюза в украинской юрисдикции.
  • Украина оценивает усилия стран Европы в поддержке европейского давления на Россию и готовит новые меры по блокированию влияния российских нефтяных компаний.

Зеленский анонсировал новые антироссийские санкции

Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил во время видеообращения.

Продолжаем нашу санкционную работу. Мы готовим новые санкции, в частности, против целей в российском военном производстве, в их пропаганде. Постепенно мы должны заблокировать контакты с миром всех российских субъектов, работающих на войну. Указы — вскоре. Также мы синхронизируем 19 пакет санкций Европейского Союза в украинской юрисдикции, и важно, чтобы наши дипломаты и все представители Украины активнее работали в европейских странах за пределами ЕС, чтобы они тоже взяли себе общие европейские санкции.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он отметил, что Украина очень ценит усилия Швейцарии, Норвегии и других стран Европы, которые в последние годы поддерживают общее европейское давление ради прекращения войны.

Уже началась подготовка и 20-го пакета санкций Евросоюза — и не только Евросоюз предпринимает новые шаги. Ожидаю детального доклада разведки о влиянии решения Америки по санкциям против российских нефтяных компаний, и предварительные данные довольно оптимистичные — влияние значительное. Мы проверяем детали и каждую схему, которую Россия еще использует, нужно заблокировать. И этот сигнал в мире должен быть воспринят правильно.

Он подчеркнул, что "Россия должна закончить свою войну, иначе должен закончиться российский нефтяной экспорт".

Зеленский также поручил министру иностранных дел Украины сосредоточиться на странах, которые в свое время дестабилизировались Россией, которые прошли войны и сейчас переживают тяжелые времена.

Наши программы, такие как «Зерно из Украины», помогли многим, должны продолжать активную внешнюю гуманитарную политику и конкретно в области продовольственной безопасности — это естественно для нас, для Украины. Готовим ответные мероприятия на ноябрь.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Продолжаем комплексную политику давления". Зеленский подписал новые санкции против РФ
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский принял новые санкции против России — кто в списках
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США ввели санкции против энергетического сектора России — кто в списках
Минфин США
Роснефть

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?