Украина готовит новые санкции против ВПК и пропагандистов России — Зеленский

Украина готовит новые санкции против российского военного производства и пропагандистов.
Главные тезисы
- Украина готовит новые санкции против российского военного производства и пропагандистов на фоне агрессивной деятельности России.
- Президент Зеленский призвал к блокированию контактов с российскими субъектами, работающими на войну, и синхронизации санкций Евросоюза в украинской юрисдикции.
- Украина оценивает усилия стран Европы в поддержке европейского давления на Россию и готовит новые меры по блокированию влияния российских нефтяных компаний.
Зеленский анонсировал новые антироссийские санкции
Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил во время видеообращения.
Он отметил, что Украина очень ценит усилия Швейцарии, Норвегии и других стран Европы, которые в последние годы поддерживают общее европейское давление ради прекращения войны.
Он подчеркнул, что "Россия должна закончить свою войну, иначе должен закончиться российский нефтяной экспорт".
Зеленский также поручил министру иностранных дел Украины сосредоточиться на странах, которые в свое время дестабилизировались Россией, которые прошли войны и сейчас переживают тяжелые времена.
Наши программы, такие как «Зерно из Украины», помогли многим, должны продолжать активную внешнюю гуманитарную политику и конкретно в области продовольственной безопасности — это естественно для нас, для Украины. Готовим ответные мероприятия на ноябрь.
