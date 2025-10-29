Україна готує нові санкції проти ВПК та пропагандистів Росії — Зеленський
Україна готує нові санкції проти ВПК та пропагандистів Росії — Зеленський

Україна готує нові санкції проти російського військового виробництва та пропагандистів.

Головні тези:

  • Україна готує нові санкції проти російського військового виробництва та пропагандистів на фоні агресивної діяльності Росії.
  • Президент Зеленський закликав до блокування контактів з російськими суб'єктами, які працюють на війну, та синхронізації санкцій Євросоюзу в українській юрисдикції.
  • Україна оцінює зусилля країн Європи в підтримці європейського тиску на Росію та готує нові заходи для заблокування впливу російських нафтових компаній.

Зеленський анонсував нові антиросійські санкції

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив під час відеозвернення.

Продовжуємо нашу санкційну роботу. Ми готуємо нові санкції, зокрема проти цілей в російському військовому виробництві, в їхній пропаганді. Поступово маємо заблокувати контакти зі світом усіх російських суб'єктів, які працюють на війну. Укази — незабаром. Також ми синхронізуємо 19-й пакет санкцій Європейського Союзу в українській юрисдикції, і важливо, щоб наші дипломати та всі представники України активніше працювали в європейських країнах поза межами ЄС, щоб вони теж взяли собі загальні європейські санкції.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він зазначив, що Україна дуже цінує зусилля Швейцарії, Норвегії та інших країн Європи, які протягом останніх років підтримують спільний європейський тиск заради припинення війни.

Вже почалась підготовка і 20-го пакету санкцій Євросоюзу — і не тільки Євросоюз застосовує нові кроки. Очікую на детальну доповідь розвідки щодо впливу рішення Америки по санкціях проти російських нафтових компаній, і попередні дані доволі оптимістичні — вплив значний. Ми перевіряємо деталі, і кожну схему, яку Росія ще використовує, треба заблокувати. І цей сигнал у світі має бути сприйнятий правильно.

Він наголосив, що «Росія повинна закінчити свою війну, інакше має закінчитись російський нафтовий експорт».

Зеленський також доручив міністру закордонних справ України зосередитись на країнах, які свого часу були дестабілізовані Росією, які пройшли війни і зараз переживають важкі часи.

Наші програми, такі як «Зерно з України», багатьом допомогли, маємо продовжувати активну зовнішню гуманітарну політику й конкретно в галузі продовольчої безпеки — це природно для нас, для України. Готуємо відповідні заходи на листопад.

