Україна готує нові санкції проти ВПК та пропагандистів Росії — Зеленський

Україна готує нові санкції проти російського військового виробництва та пропагандистів.
Головні тези:
- Україна готує нові санкції проти російського військового виробництва та пропагандистів на фоні агресивної діяльності Росії.
- Президент Зеленський закликав до блокування контактів з російськими суб'єктами, які працюють на війну, та синхронізації санкцій Євросоюзу в українській юрисдикції.
- Україна оцінює зусилля країн Європи в підтримці європейського тиску на Росію та готує нові заходи для заблокування впливу російських нафтових компаній.
Зеленський анонсував нові антиросійські санкції
Про це Президент Володимир Зеленський повідомив під час відеозвернення.
Він зазначив, що Україна дуже цінує зусилля Швейцарії, Норвегії та інших країн Європи, які протягом останніх років підтримують спільний європейський тиск заради припинення війни.
Він наголосив, що «Росія повинна закінчити свою війну, інакше має закінчитись російський нафтовий експорт».
Зеленський також доручив міністру закордонних справ України зосередитись на країнах, які свого часу були дестабілізовані Росією, які пройшли війни і зараз переживають важкі часи.
Наші програми, такі як «Зерно з України», багатьом допомогли, маємо продовжувати активну зовнішню гуманітарну політику й конкретно в галузі продовольчої безпеки — це природно для нас, для України. Готуємо відповідні заходи на листопад.
