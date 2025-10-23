США ввели санкции против энергетического сектора России — кто в списках

22 октября США ввели жесткие санкции против российских нефтяных компаний Rosneft и Lukoil, усиливая давление на Кремль из-за войны в Украине.

США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла"

Министерство финансов США через свое Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело новые санкции против России, чтобы заставить Путина настроиться на серьезные переговоры по окончании войны в Украине.

Санкции направлены на давление на российский энергетический сектор и ограничение доходов, используемых Кремлем для финансирования войны и поддержки экономики. Поделиться

Новые санкции затронут две крупнейшие российские нефтяные компании — Rosneft и Lukoil, а также их многочисленные дочерние предприятия, занимающиеся добычей, переработкой и продажей нефти и газа на территории России.

В список вошли более 30 подразделений обеих компаний, в том числе нефтяные месторождения, газовые и нефтеперерабатывающие заводы по всей стране.

Теперь все активы и интересы в собственности этих компаний, находящихся в США или под контролем американских лиц, блокируются и подлежат обязательному сообщению в OFAC. Нарушение санкций может привести к гражданской или уголовной ответственности, а иностранные финансовые учреждения, осуществляющие значительные операции с подсанкционными компаниями, рискуют попасть во вторичные санкции.

Фигуранты новых санкций США

OFAC также подчеркнуло, что санкции не преследуют цель наказания, а направлены на изменение поведения России и поощрение ее мирных переговоров. Санкции могут быть пересмотрены или сняты при соблюдении законодательства США и соответствующих условий.

Сейчас пора остановить убийства и объявить немедленное прекращение огня. Из-за отказа президента Путина завершить эту бессмысленную войну казначейство вводит санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России, финансирующих военные действия Кремля. Мы призываем наших союзников присоединиться и соблюдать эти санкции, — отметил секретарь казначейства США Скотт Бессент.

ЕС также продолжает усиливать экономическое давление на Россию. Стало известно, что новый 19 санкционный пакет направлен на ограничение энергетических доходов, а также противодействие теневому флоту.