Росія зазнає збитків від санкцій щонайменше на 50 млрд дол за рік — Зеленський

Є перші детальні оцінки від розвідки щодо впливу нових санкцій партнерів на російську воєнну машину. Багато інформації, і на основі цього скорегуємо нашу комунікацію з партнерами в підготовці нових санкцій. Фіксуємо суттєві збитки Росії від уже застосованих обмежень щодо нафтових компаній і передбачаємо, що за умови продовження принципового й послідовного тиску на Москву їхні втрати тільки від тих обмежень, що були застосовані нещодавно, становитимуть не менше 50 мільярдів доларів за рік.