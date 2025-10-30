Росія зазнає збитків від санкцій щонайменше на 50 млрд дол за рік — Зеленський

Президент Володимир Зеленський після доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка заявив, що збитки Росії від санкцій становитимуть не менше 50 млрд дол за рік.
Головні тези:
- Збитки Росії від санкцій нараховують понад 50 млрд дол на рік, за оцінками уряду України.
- Україна рахує на подальше посилення санкційної політики щодо Росії з боку світових партнерів.
- Президент Зеленський підкреслює важливість продовження тиску на Москву та підтримки рішучих санкцій.
Росія матиме збитків по 50 млрд дол на рік через санкції
Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський після доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.
Президент водночас висловив сподівання, що санкційних кроків партнерів буде ще більше, про що є відповідні сигнали. «Обсяги постачання нафти від арабських держав на світовий ринок точно можуть не допустити жодних дестабілізацій і цінових стрибків на ринку, якими лякають росіяни», — сказав глава держави.
