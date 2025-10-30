Росія зазнає збитків від санкцій щонайменше на 50 млрд дол за рік — Зеленський
Росія зазнає збитків від санкцій щонайменше на 50 млрд дол за рік — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський
Президент Володимир Зеленський після доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка заявив, що збитки Росії від санкцій становитимуть не менше 50 млрд дол за рік.

Головні тези:

  • Збитки Росії від санкцій нараховують понад 50 млрд дол на рік, за оцінками уряду України.
  • Україна рахує на подальше посилення санкційної політики щодо Росії з боку світових партнерів.
  • Президент Зеленський підкреслює важливість продовження тиску на Москву та підтримки рішучих санкцій.

Росія матиме збитків по 50 млрд дол на рік через санкції

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський після доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.

Є перші детальні оцінки від розвідки щодо впливу нових санкцій партнерів на російську воєнну машину. Багато інформації, і на основі цього скорегуємо нашу комунікацію з партнерами в підготовці нових санкцій. Фіксуємо суттєві збитки Росії від уже застосованих обмежень щодо нафтових компаній і передбачаємо, що за умови продовження принципового й послідовного тиску на Москву їхні втрати тільки від тих обмежень, що були застосовані нещодавно, становитимуть не менше 50 мільярдів доларів за рік.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент водночас висловив сподівання, що санкційних кроків партнерів буде ще більше, про що є відповідні сигнали. «Обсяги постачання нафти від арабських держав на світовий ринок точно можуть не допустити жодних дестабілізацій і цінових стрибків на ринку, якими лякають росіяни», — сказав глава держави.

Він додав, що також налагоджений регулярний обмін даними з ключовими державами щодо російських осіб і схем, які заслуговують на застосування санкцій. Зеленський запевнив, що «значну частину наших пропозицій партнери враховують». За його словами, мають бути повністю реалізовані й заходи щодо російського танкерного флоту.

