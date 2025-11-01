Спецпризначенці ГУР екстрено висадились у Покровську — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Спецпризначенці ГУР уже в Покровську
Read in English
Джерело:  Reuters

Згідно з даними інсайдерів інформаційної агенції Reuters, на початку поточного тижня до Покровська Донецької області невідкладно були відправлені спецпризначенці Головного управління розвідки України. Головне їхнє завдання — стабілізація ситуації на тлі прориву російських окупантів до міста.

Головні тези:

  • Журналісти опублікували відео, на якому видно старт операції.
  • Ситуація в Покровську наразі дуже складна, біля міста зосереджено 170 тисяч солдатів РФ.

За словами анонімних джерел, керує важливою операцією безпосередньо начальник української воєнної розвідки Кирило Буданов.

Україна відправила спецпідрозділи для ведення бойових дій у східній частині міста Покровськ, яке перебуває в облозі… — наголошує редакція Reuters.

На переконання журналістів, ця операція є ще одним підтвердженням того, що Україна налаштована серйозно боротися за стабілізацію ситуації в стратегічно важливому місті.

Інсайдер ЗМІ в 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ підтвердив, що спецназ ГУР кілька днів тому висадився на вертольоті Black Hawk у межах операції, яку було важко провести через велику кількість ворожих дронів.

Під час перегляду відео можна розгледіти, як щонайменше 10 військовослужбовців вибігають з вертольоту на полі бою.

Напередодні український лідер Володимир Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що ситуація у Покровську, де наступають російські загарбники складна, адже там сконцентровано 170 тисяч ворожих військ.

