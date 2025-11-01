Спецпризначенці ГУР екстрено висадились у Покровську — відео

Згідно з даними інсайдерів інформаційної агенції Reuters, на початку поточного тижня до Покровська Донецької області невідкладно були відправлені спецпризначенці Головного управління розвідки України. Головне їхнє завдання — стабілізація ситуації на тлі прориву російських окупантів до міста.

Спецпризначенці ГУР уже в Покровську

За словами анонімних джерел, керує важливою операцією безпосередньо начальник української воєнної розвідки Кирило Буданов.

Україна відправила спецпідрозділи для ведення бойових дій у східній частині міста Покровськ, яке перебуває в облозі… — наголошує редакція Reuters. Поширити

New. Hearing Ukraine's military intelligence is conducting a daring counter-offensive near Pokrovsk to reopen key logistics lines. Videos shared with me purport to show a heli drop in areas Russia claims to hold. *Have not been able to verify vids independently. pic.twitter.com/ZGyYfjUD2S — Oliver Carroll (@olliecarroll) October 31, 2025

На переконання журналістів, ця операція є ще одним підтвердженням того, що Україна налаштована серйозно боротися за стабілізацію ситуації в стратегічно важливому місті.

Інсайдер ЗМІ в 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ підтвердив, що спецназ ГУР кілька днів тому висадився на вертольоті Black Hawk у межах операції, яку було важко провести через велику кількість ворожих дронів.

Під час перегляду відео можна розгледіти, як щонайменше 10 військовослужбовців вибігають з вертольоту на полі бою.