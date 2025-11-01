Спецпризначенці ГУР екстрено висадились у Покровську — відео

Згідно з даними інсайдерів інформаційної агенції Reuters, на початку поточного тижня до Покровська Донецької області невідкладно були відправлені спецпризначенці Головного управління розвідки України. Головне їхнє завдання — стабілізація ситуації на тлі прориву російських окупантів до міста.
Головні тези:
- Журналісти опублікували відео, на якому видно старт операції.
- Ситуація в Покровську наразі дуже складна, біля міста зосереджено 170 тисяч солдатів РФ.
Спецпризначенці ГУР уже в Покровську
За словами анонімних джерел, керує важливою операцією безпосередньо начальник української воєнної розвідки Кирило Буданов.
На переконання журналістів, ця операція є ще одним підтвердженням того, що Україна налаштована серйозно боротися за стабілізацію ситуації в стратегічно важливому місті.
Інсайдер ЗМІ в 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ підтвердив, що спецназ ГУР кілька днів тому висадився на вертольоті Black Hawk у межах операції, яку було важко провести через велику кількість ворожих дронів.
Під час перегляду відео можна розгледіти, як щонайменше 10 військовослужбовців вибігають з вертольоту на полі бою.
Напередодні український лідер Володимир Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що ситуація у Покровську, де наступають російські загарбники складна, адже там сконцентровано 170 тисяч ворожих військ.
