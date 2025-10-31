ЗСУ знешкодили понад 100 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Головні тези:
- Українські захисники рішуче відбивають атаки окупантів на Покровському напрямку, завдаючи їм серйозних втрат.
- За останню добу на фронті відбулося 137 бойових зіткнень, під час яких ЗСУ знищили понад 100 ворожих бойовиків.
- Російські війська активно використовують авіацію та дрони для обстрілу позицій українських військових та населених пунктів на Покровському напрямку.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку
Оперативна інформація станом на 22:00 31.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Сьогодні російські війська завдали 50 авіаційних ударів, скинувши 106 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 2339 дронів-камікадзе та здійснили 3281 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.
На Покровському напрямку від початку доби окупанти 46 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Новоукраїнка та в напрямку Гришиного.
В одній локації бої не вщухають дотепер.
За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 104 окупанти, із них 55 — безповоротно.
Також українські воїни знищили:
одиницю автомобільної техніки,
три мотоцикли,
10 БпЛА.
Також пошкоджено три одиниці автомобільної техніки та один пункт управління БпЛА та шість укриттів для особового складу окупантів.
