Українські воїни відкинули армію РФ у Покровському районі

28 жовтня моніторинговий сервіс DeepState звертає увагу на те, що Сили оборони України відкинули російських загарбників поблизу Кучерового Яру та Нового Шахового в Покровському районі Донецької області.
Головні тези:
- У Донецькій області українські воїни продовжують контрнаступальні дії.
- Однак сили ворога на цій ділянці значно переважають у кількості.
Що відомо про нові успіхи ЗСУ на фронті
Попри це, також зазначається, що російські війська змогли просунутися вперед поблизу Звірового та Степової Новосілки, що в Донецькій та Харківській областях.
Ще 22 жовтня командування Десантно-штурмових військ офіційно підтвердило факт деокупації села Кучерів Яр на Донеччині, а також продемонструвало встановлення там українського стяга.
24 жовтня аналітики проєкту DeepState заявив, що українські воїни успішно відкинули російських загарбників поблизу Кучерового Яру на Добропільському напрямку.
Однак також було вказано, що ворог зміг просунутися вперед біля кількох населених пунктів на Донеччині та Запоріжжі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-