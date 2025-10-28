Українські воїни відкинули армію РФ у Покровському районі
Україна
Українські воїни відкинули армію РФ у Покровському районі

Що відомо про нові успіхи ЗСУ на фронті
Джерело:  DeepState

28 жовтня моніторинговий сервіс DeepState звертає увагу на те, що Сили оборони України відкинули російських загарбників поблизу Кучерового Яру та Нового Шахового в Покровському районі Донецької області.

Головні тези:

  • У Донецькій області українські воїни продовжують контрнаступальні дії.
  • Однак сили ворога на цій ділянці значно переважають у кількості.

Що відомо про нові успіхи ЗСУ на фронті

Сили Оборони України відкинули противника поблизу Кучерового Яру та Нового Шахового, — йдеться в заяві аналітиків DeepState 28 жовтня.

Попри це, також зазначається, що російські війська змогли просунутися вперед поблизу Звірового та Степової Новосілки, що в Донецькій та Харківській областях.

Ще 22 жовтня командування Десантно-штурмових військ офіційно підтвердило факт деокупації села Кучерів Яр на Донеччині, а також продемонструвало встановлення там українського стяга.

24 жовтня аналітики проєкту DeepState заявив, що українські воїни успішно відкинули російських загарбників поблизу Кучерового Яру на Добропільському напрямку.

Однак також було вказано, що ворог зміг просунутися вперед біля кількох населених пунктів на Донеччині та Запоріжжі.

28 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська зосередили значні сили поблизу Покровська на Донеччині, щоб продемонструвати США, що вони здатні захопити весь схід України.

