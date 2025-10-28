Україна уразила одразу 8 районів зосередження армії РФ
Україна уразила одразу 8 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 28 жовтня 2025 року

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували вісім районів зосередження особового складу, район зосередження озброєння і військової техніки та пункт управління російських загарбників.

Головні тези:

  • Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. 
  • Загалом протягом 27 жовтня на фронті відбувалося 218 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 28 жовтня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 137 850 (+1 060) осіб

  • танків — 11 299 (+6) од.

  • бойових броньованих машин — 23 508 (+28) од.

  • артилерійських систем — 34 044 (+8) од.

  • РСЗВ — 1 529 (+2) од.

  • засоби ППО — 1 230 (+0) од.

  • літаків — 428 (+0) од.

  • гелікоптерів — 346 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 75 054 (+108) од.

  • крилаті ракети — 3 880 (+0) од.

  • кораблі / катери — 28 (+0) од.

  • підводні човни — 1 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 65 786 (+131) од.

  • спеціальна техніка — 3 984 (+3) од.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 89 авіаційних ударів, скинувши 186 керованих авіабомб.

Крім цього, здійснив 3938 обстрілів, зокрема 132 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3435 дронів-камікадзе.

