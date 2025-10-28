Україна уразила одразу 8 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували вісім районів зосередження особового складу, район зосередження озброєння і військової техніки та пункт управління російських загарбників.
Головні тези:
- Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.
- Загалом протягом 27 жовтня на фронті відбувалося 218 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 28 жовтня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 137 850 (+1 060) осіб
танків — 11 299 (+6) од.
бойових броньованих машин — 23 508 (+28) од.
артилерійських систем — 34 044 (+8) од.
РСЗВ — 1 529 (+2) од.
засоби ППО — 1 230 (+0) од.
літаків — 428 (+0) од.
гелікоптерів — 346 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 75 054 (+108) од.
крилаті ракети — 3 880 (+0) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 65 786 (+131) од.
спеціальна техніка — 3 984 (+3) од.
За уточненою інформацією, вчора противник завдав 89 авіаційних ударів, скинувши 186 керованих авіабомб.
Крім цього, здійснив 3938 обстрілів, зокрема 132 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3435 дронів-камікадзе.
