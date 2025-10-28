ППО знешкодила 26 дронів під час нової атаки РФ
Україна
Повітряні Сили ЗСУ
Звіт роботи сил ППО за 27-28 жовтня
Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, протягом ночі 27-28 жовтня російські загарбники здійснювали атаку 38 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли успішно відбити новий напад ворога.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 4 локаціях.
  • Атака Росії триває, перебувайте в укриттях.

Звіт роботи сил ППО за 27-28 жовтня

Нова атака російських загарбників почалася ще вчора о 20:00.

Цього разу російські дрони летіли з напрямків: Курськ, Орел. Що важливо розуміти, близько 25 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 26 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 12 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

