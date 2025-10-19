"У нас є божевільний сусід". Балтійські країни готуються до вторгнення РФ

Держави Балтії — Латвія, Литва й Естонія — вирішили більше не ігнорувати загрозу з боку країни-агресорки Росії. Вони не лише посилюють оборону, відновлюють мережі укриттів і готують населення до вторгнення ворога.
Головні тези:
- Заходи оборони включають посилення укриттів, підготовку населення та розвиток дронових ініціатив.
- Латвія перебуває на передовій у реагуванні на нові виклики з боку РФ.
Прибалтика готується до різних сценаріїв
Журналісти звернули увагу на те, що в Латвії уже з’являють зелені таблички зі словом "patvertne" — "притулок", що вказують на укриття у випадку атаки.
Це ще одна ознака того, що країни Балтії усвідомлюють всю серйозність загрози з боку РФ.
З заявою з цього приводу виступив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
За словами останнього, його країна перебуває "на передовій" і вже розвинула певну стійкість на тлі нових викликів.
Що важливо розуміти, Латвія активно розвиває дронові ініціативи та інвестує в оборону разом із союзниками по НАТО.
Посол США в Альянсі Метью Вітакер заявив, що потенційна війна може розпочатися не з танків:
Колишня заступниця мера Риги Лінда Озола офіційно підтвердил, що місто відновлює систему укриттів, створює запаси продовольства та розробляє мобільний застосунок для швидкого пошуку сховищ.
