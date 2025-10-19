"У нас є божевільний сусід". Балтійські країни готуються до вторгнення РФ
"У нас є божевільний сусід". Балтійські країни готуються до вторгнення РФ

Прибалтика готується до різних сценаріїв
Read in English
Джерело:  NBC News

Держави Балтії — Латвія, Литва й Естонія — вирішили більше не ігнорувати загрозу з боку країни-агресорки Росії. Вони не лише посилюють оборону, відновлюють мережі укриттів і готують населення до вторгнення ворога.

Головні тези:

  • Заходи оборони включають посилення укриттів, підготовку населення та розвиток дронових ініціатив.
  • Латвія перебуває на передовій у реагуванні на нові виклики з боку РФ.

Журналісти звернули увагу на те, що в Латвії уже з’являють зелені таблички зі словом "patvertne" — "притулок", що вказують на укриття у випадку атаки.

Це ще одна ознака того, що країни Балтії усвідомлюють всю серйозність загрози з боку РФ.

З заявою з цього приводу виступив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

За словами останнього, його країна перебуває "на передовій" і вже розвинула певну стійкість на тлі нових викликів.

Що важливо розуміти, Латвія активно розвиває дронові ініціативи та інвестує в оборону разом із союзниками по НАТО.

Посол США в Альянсі Метью Вітакер заявив, що потенційна війна може розпочатися не з танків:

Першим пострілом наступної війни будуть не танки через Сувалкську протоку. Це буде знищення аеропортів або кіберудари.

Колишня заступниця мера Риги Лінда Озола офіційно підтвердил, що місто відновлює систему укриттів, створює запаси продовольства та розробляє мобільний застосунок для швидкого пошуку сховищ.

Правда не є доброю — у нас є божевільний сусід, який хоче знищити нашу країну. І він цього навіть не приховує, — наголосила вона.

Росія постійно посилює терор проти України

