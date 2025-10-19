"У нас есть сумасшедший сосед". Балтийские страны готовятся к вторжению РФ

Государства Балтии – Латвия, Литва и Эстония – решили больше не игнорировать угрозу со стороны страны-агрессорки России. Они не только усиливают оборону, восстанавливают сети укрытий, но и готовят население к вторжению врага.
Главные тезисы
- Меры обороны включают усиление укрытий, подготовку населения и развитие дроновых инициатив.
- Латвия находится на передовой в реагировании на новые вызовы со стороны РФ.
Прибалтика готовится к разным сценариям
Журналисты обратили внимание на то, что в Латвии уже появляются зеленые таблички со словом "patvertne" — "убежище", указывающие на укрытие в случае атаки.
Это еще один признак того, что страны Балтии отдают себе отчет во всей серьезности угрозы со стороны РФ.
С заявлением по этому поводу выступил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.
По словам последнего, его страна находится на передовой и уже развила определенную устойчивость на фоне новых вызовов.
Что важно понимать, Латвия активно развивает дроновые инициативы и инвестирует в оборону вместе с союзниками по НАТО.
Посол США в Альянсе Мэтью Витакер заявил, что потенциальная война может начаться не с танков:
Бывший заместитель мэра Риги Линда Озола официально подтвердил, что город восстанавливает систему укрытий, создает запасы продовольствия и разрабатывает мобильное приложение для быстрого поиска хранилищ.
