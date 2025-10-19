"У нас есть сумасшедший сосед". Балтийские страны готовятся к вторжению РФ
"У нас есть сумасшедший сосед". Балтийские страны готовятся к вторжению РФ

Прибалтика готовится к разным сценариям
Read in English
Читати українською
Источник:  NBC News

Государства Балтии – Латвия, Литва и Эстония – решили больше не игнорировать угрозу со стороны страны-агрессорки России. Они не только усиливают оборону, восстанавливают сети укрытий, но и готовят население к вторжению врага.

Главные тезисы

  • Меры обороны включают усиление укрытий, подготовку населения и развитие дроновых инициатив.
  • Латвия находится на передовой в реагировании на новые вызовы со стороны РФ.

Прибалтика готовится к разным сценариям

Журналисты обратили внимание на то, что в Латвии уже появляются зеленые таблички со словом "patvertne" — "убежище", указывающие на укрытие в случае атаки.

Это еще один признак того, что страны Балтии отдают себе отчет во всей серьезности угрозы со стороны РФ.

С заявлением по этому поводу выступил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

По словам последнего, его страна находится на передовой и уже развила определенную устойчивость на фоне новых вызовов.

Что важно понимать, Латвия активно развивает дроновые инициативы и инвестирует в оборону вместе с союзниками по НАТО.

Посол США в Альянсе Мэтью Витакер заявил, что потенциальная война может начаться не с танков:

Первым выстрелом следующей войны будут не танки через Сувалкский пролив. Это будет уничтожение аэропортов или киберудары.

Бывший заместитель мэра Риги Линда Озола официально подтвердил, что город восстанавливает систему укрытий, создает запасы продовольствия и разрабатывает мобильное приложение для быстрого поиска хранилищ.

Правда не хорошая — у нас есть сумасшедший сосед, который хочет уничтожить нашу страну. И он этого даже не скрывает, — подчеркнула она.

