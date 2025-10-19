РФ использовала против Украины 3270 дронов, 1370 КАБ и около 50 ракет всего за неделю
РФ использовала против Украины 3270 дронов, 1370 КАБ и около 50 ракет всего за неделю

Владимир Зеленский
Россия постоянно усиливает террор против Украины
19 октября глава государства Владимир Зеленский раскрыл масштабы террора, который Россия осуществляла против мирных украинских городов и сил в течение прошлой недели. Последнее события свидетельствует о том, что российский диктатор Владимир Путин настроен продолжать войну.

Главные тезисы

  • Мир не имеет права игнорировать тот факт, что война продолжается только из-за желания Путина.
  • Зеленский призвал союзников Украины к решительным действиям.

Россия постоянно усиливает террор против Украины

Глава государства в очередной раз напомнил миру о том, что Украина никогда не стремилась к войне.

Киев не только сразу согласился на безусловное прекращение огня, но всегда искал пути для мира.

Именно Украина многократно предлагали остановить удары в небе, на земле и море.

Однако этого ни разу не произошло, ведь Кремль постоянно тормозит этот процесс.

На этом фоне Зеленский напомнил: война продолжается только потому, что Москва не хочет ее завершать.

Почти каждый день российские террористы совершают сотни атак на нашу критическую и гражданскую инфраструктуру. Только на этой неделе Россия применила против Украины более 3270 ударных дронов, 1370 управляемых авиабомб и около 50 ракет разных типов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По убеждению главы государства, остановить Путина разговорами не получится — нужно давление.

На этом фоне Владимир Зеленский в очередной раз призвал союзников Украины прибегнуть к решительным действиям, пока не стало слишком поздно.

