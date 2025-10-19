РФ использовала против Украины 3270 дронов, 1370 КАБ и около 50 ракет всего за неделю

19 октября глава государства Владимир Зеленский раскрыл масштабы террора, который Россия осуществляла против мирных украинских городов и сил в течение прошлой недели. Последнее события свидетельствует о том, что российский диктатор Владимир Путин настроен продолжать войну.
Главные тезисы
- Мир не имеет права игнорировать тот факт, что война продолжается только из-за желания Путина.
- Зеленский призвал союзников Украины к решительным действиям.
Россия постоянно усиливает террор против Украины
Глава государства в очередной раз напомнил миру о том, что Украина никогда не стремилась к войне.
Киев не только сразу согласился на безусловное прекращение огня, но всегда искал пути для мира.
Именно Украина многократно предлагали остановить удары в небе, на земле и море.
Однако этого ни разу не произошло, ведь Кремль постоянно тормозит этот процесс.
На этом фоне Зеленский напомнил: война продолжается только потому, что Москва не хочет ее завершать.
По убеждению главы государства, остановить Путина разговорами не получится — нужно давление.
На этом фоне Владимир Зеленский в очередной раз призвал союзников Украины прибегнуть к решительным действиям, пока не стало слишком поздно.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-