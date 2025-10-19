РФ використала проти України 3270 дронів, 1370 КАБ і близько 50 ракет лише за тиждень
РФ використала проти України 3270 дронів, 1370 КАБ і близько 50 ракет лише за тиждень

Володимир Зеленський
Росія постійно посилює терор проти України
19 жовтня глава держави Володимир Зеленський розкрив масштаби терору, який Росія здійснювали проти мирних українських міст та сил протягом минулого тижня. Останній події свідчать про те, що російський диктатор Володимир Путін налаштований продовжувати війну.

Головні тези:

  • Світ не має права ігнорувати той факт, що війна триває лише через бажання Путіна.
  • Зеленський закликав союзників України до рішучих дій.

Росія постійно посилює терор проти України

Глава держави вкотре нагадав світу про те, що Україна ніколи не прагнула війни.

Київ не лише одразу згодився на безумовне припинення вогню, а й завжди шукав шляхи для миру.

Саме Україна багато разів пропонували зупинити удари в небі, на землі та в морі.

Однак цього жодного разу не відбулося, адже Кремль постійно гальмує цей процес.

На цьому тлі Зеленський нагадав: війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати.

Майже щодня російські терористи здійснюють сотні атак на нашу критичну й цивільну інфраструктуру. Лише цього тижня Росія застосувала проти України понад 3270 ударних дронів, 1370 керованих авіабомб і майже 50 ракет різних типів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На переконання глави держави, зупинити Путіна розмовами не вийде — потрібен тиск.

На цьому тлі Володимир Зеленський вкотре закликав союзників України вдатися до рішучих дій, поки не стало надто пізно.

