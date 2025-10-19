РФ використала проти України 3270 дронів, 1370 КАБ і близько 50 ракет лише за тиждень

19 жовтня глава держави Володимир Зеленський розкрив масштаби терору, який Росія здійснювали проти мирних українських міст та сил протягом минулого тижня. Останній події свідчать про те, що російський диктатор Володимир Путін налаштований продовжувати війну.
Головні тези:
- Світ не має права ігнорувати той факт, що війна триває лише через бажання Путіна.
- Зеленський закликав союзників України до рішучих дій.
Росія постійно посилює терор проти України
Глава держави вкотре нагадав світу про те, що Україна ніколи не прагнула війни.
Київ не лише одразу згодився на безумовне припинення вогню, а й завжди шукав шляхи для миру.
Саме Україна багато разів пропонували зупинити удари в небі, на землі та в морі.
Однак цього жодного разу не відбулося, адже Кремль постійно гальмує цей процес.
На цьому тлі Зеленський нагадав: війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати.
На переконання глави держави, зупинити Путіна розмовами не вийде — потрібен тиск.
На цьому тлі Володимир Зеленський вкотре закликав союзників України вдатися до рішучих дій, поки не стало надто пізно.
